人民网北京8月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、商务部近日发布《2022年农产品进口关税配额再分配公告》，要求持有2022年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地（省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团）发展改革委、商务主管部门。

据了解，国家发展改革委、商务部将对交还的配额进行再分配。对9月15日前没有交还且年底前未充分使用配额的最终用户，国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时对相应品种按比例扣减。

同时，获得2022年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额并全部使用完毕的最终用户，以及符合相关分配细则所列申请条件但在年初分配时未获得2022年进口关税配额的新用户，可以提出农产品进口关税配额再分配申请。

(责编：申佳平、高雷)

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