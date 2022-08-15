人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

@这类企业，9月15日前交还食糖等农产品部分进口关税配额

2022年08月15日09:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、商务部近日发布《2022年农产品进口关税配额再分配公告》，要求持有2022年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地（省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团）发展改革委、商务主管部门。

据了解，国家发展改革委、商务部将对交还的配额进行再分配。对9月15日前没有交还且年底前未充分使用配额的最终用户，国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时对相应品种按比例扣减。

同时，获得2022年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额并全部使用完毕的最终用户，以及符合相关分配细则所列申请条件但在年初分配时未获得2022年进口关税配额的新用户，可以提出农产品进口关税配额再分配申请。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
@这类企业，9月15日前交还食糖等农产品部分进口关税配额
　　人民网北京8月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、商务部近日发布《2022年农产品进口关税配额再分配公告》，要求持有2022年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地（省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团）发展改革委、商务主管部门。 据了解，国家发展改革委、商务部将对交还的配额进行再分配。…
85家企业债券主承销商信用评价最新结果：A类占比近三成
　　人民网北京8月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为规范企业债券主承销商和信用评级机构相关业务行为，强化企业债券存续期监管，压实中介机构责任，提高承销和信用评级质量，推进企业债券市场健康、可持续发展，国家发展改革委委托企业债券审核机构中央国债登记结算有限责任公司和中国银行间市场交易商协会分别组织开展了2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作。整体来看，受评主承销商、信用评级机构信用情况和勤勉尽责情况较好。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部