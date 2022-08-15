人民网北京8月15日电 （记者杜燕飞）在日前举办的“钢铁产业链生态圈产融数字一体化模式课题研讨会”上，与会嘉宾认为，数字化与产业的深度融合是我国制造业应对挑战、抢抓机遇、实现高质量发展的重要路径。在数字技术引领下，数据实现跨价值链体之间的开放、流动，可以实现金融与产业合作和全流程融合。

十三届全国政协经济委员会副主任、工信部原副部长刘利华指出，数字化与产业的深度融合是我国制造业应对挑战、抢抓机遇、实现高质量发展的必由之路。当前，碳达峰、碳中和正在推动国内产业布局和全球产业链、供应链的重构，钢铁产业要与国际接轨，关注碳边界、碳关税、碳足迹等问题。同时，在推进产融数字一体化过程中，要重视数据安全问题，做好数据确权、数据分级管理、数据准确及数据多方验证工作；引入经济景气度的数据完善模型；立足国际化，做好国际化企业信用风险评价。

“围绕重大项目、重点企业和重要产业链，加强场景聚合、生态对接，打造数字化的产业金融服务平台，是银保监会对银行业保险业数字化转型的要求。”中国银行业协会秘书长刘峰表示，在数字技术引领下，数据实现跨价值链体之间的开放、流动，全产业链条消息的透明化，能有效解决金融与产业的信息不对称和信任不充分问题；发挥数据赋能和价值挖掘作用，促进产融形成持久、稳定的战略合作关系，打开产融合作新局面。

中国建设银行原董事长王洪章表示，产融数字一体化契合时代潮流，其研究应着眼于两个目标，即通过数据的深度挖掘和第四次工业革命带来的机会，优化业务流程，降低运营成本，实现最大企业价值；通过产业链各环节、企业与金融机构的数据共享，提升协同效率，建立可信体系，实现产业与金融的最优合作。

“金融、产业、高校一起推动金融数字和产业数字的融合，对金融侧数字化转型有重要意义，希望基于未来产业生态能创造出一套新的业务模式和商业模式，把商业信用转换为银行信用。”华夏银行副行长关文杰表示，聚焦平台建设，要通过区块链技术，实现供应链金融去中心化、数据不可篡改，增加数字化仓储物流体系建设，并在数学模型加入宏观经济周期因子的同时，考虑银行和监管风险管理要求。

渤海银行副行长靳超认为，供应链业务未来发展方向一定是去中心化，应用先进数字化技术并嵌入绿色金融评价体系、数字货币、货币政策传导机制的产融数字一体化平台，将解决供应链融资的难点，打造一个有利于建龙、有利于行业、有利于社会的公共产品。

浙商银行供应链金融部负责人赵旭升表示，随着物联网、大数据等技术的成熟，开放、标准、可交叉验证的产业数字化平台的构建，将有利于银行授信体系与产业信用体系的适配，推动金融流程重构，发挥金融信用赋能产业信用作用，促进建立数字化时代商业规则。

“我们将集中优势学科力量，基于建龙集团现有的产业链平台和数据，利用大数据、数据治理、隐私计算等数字化技术，推动钢铁制造业和金融创新的结合，把供应链金融做好、做透，实现平稳落地，为国家数字化经济发展构建可信的数据基础设施。”北京航空航天大学副校长吕卫锋表示。

“目前，建龙集团正推进建设覆盖全产业链生态圈的数字化平台，目的是实现各相关方之间的高度互联互通。”建龙集团董事长、总裁张志祥表示，希望通过产融数字一体化，实现金融与产业的紧密合作和全流程融合，从而促进金融和产业效率的提高，推动行业产业生态的进步。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经