人民网青岛8月15日电 （记者许维娜）8月16日至18日，以“虚实共生 数字新未来”为主题的2022（GIAC）智能视听大会将在山东省青岛市举办。

本届大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。来自中央部委及省、市相关部门领导，中国工程院及其他高校科研院所的知名专家学者，以及行业、企业、媒体的代表，将齐聚一堂共话智能视听。

开启数字新未来

志合者，不以山海为远。作为行业年度盛会，智能视听大会已连续举办三届，今年第四次落地青岛。自2019年创办以来，智能视听大会围绕智能化、产业化、国际化、场景化，打造产业创新平台，已成为智能视听领域内极具影响力的会展IP。今年大会的主题是“虚实共生 数字新未来”，这是一次聚焦热点的盛会、也是一次集聚智慧的盛会。

智能视听作为5G网络场景中的重要应用，正成为建设数字中国的“利器”。本届智能视听大会以“数智化、产业化、全球化”为目标，打造开放共享的产业交流联动平台，助推数字经济在全国乃至世界范围的突围。

本届大会采取“5+N”模式，将融合会议、展览、发布、产业对接、论坛及配套活动等一系列内容，交流智能视听领域前沿趋势，展示数字产业发展成果，推动各行业创新协同发展，为数字中国建设持续注入活力。

大会主论坛将推出智能视听科技体验展、元宇宙产业发展论坛、“红色云展厅”进校园研讨会、影视剧高质量发展论坛等多项活动。现场将发布人民网、人民视频融媒产品及《2022年智能视听发展研究报告》。青岛高新区还将联动推出“高新·思想秀”等庆祝高新区成立30周年系列活动。科技体验展则突出互动体验，设置红色云展厅、元宇宙场景秀、高新区科创成果展等多个板块，打造集虚拟展示、智能交互、流媒体等服务于一体的数字化观展舞台。

本届大会将直面现实之问、时代之问，以全新的数字技术、现代化产业、最前沿的理念等作答，为奔向更美好未来凝聚共识和力量。

激发经济新功能

数字化正在推动产业变革，带来更高的生产力、更好的质量和更大的灵活性，而智能视听在这一变革中发挥着重要作用。

逐光而行，行将致远。元宇宙是未来虚拟世界和现实社会交互的重要平台，它不仅是产业“新赛道”，也是消费“新赛道”。2021年以来，诸多大公司纷纷投入巨资布局元宇宙。在国内，北京、上海、武汉、深圳、重庆、杭州等多地已制定元宇宙相关规划或政策，一批元宇宙研发机构、创新企业、产业园区应运而生。

本届大会将元宇宙作为重要内容，强调虚实融合、以虚强实，探讨如何充分发挥在5G、数据要素、应用场景等方面优势，推动元宇宙更好地赋能千行百业，助推经济、生活和治理数字化转型。目前，元宇宙已经在一些领域落地开花，一个个想象变为现实，本届大会也将展示这些最新成果，呈现数字与科技的惊人力量。

来自各界的重磅嘉宾们洞察未来变革趋势，将在大会上为行业、为中国、为世界智能视听发展建言献策，彰显这一盛会的全球影响力。

书写时代新篇章

今年，一部年代感十足的电视剧《人世间》吸引了很多年轻人追剧，这充分证明了优秀影视文化作品可以打破年龄、地域、职业的界限，引发更多人的共情和共鸣。

视听行业担负着传播主流价值观、弘扬传统美德和先进文化、引领道德风尚的重任，应持续提升内容创作能力，与时代和人民同频共振。8月18日的影视剧高质量发展论坛上，来自国内影视领域的知名专家学者、行业领军人物、影视企业负责人、导演及演员将围绕文艺工作者的初心使命，共同探讨文艺精品创作和传播。

在优秀文化的传承与发展中，红色文化传播尤为重要。5G、大数据、虚拟现实等技术的广泛运用，不仅为我们带来了丰富多彩的红色文化传播方式，为公众提供了身临其境的红色内容沉浸体验，还创造了更加生动有趣的红色教育场景，满足了群众的精神文化需要，对我们讲好党建故事、强化红色教育大有裨益。

作为本届大会的亮点之一，“红色云展厅”进校园活动研讨会将在青岛举行，探索校园实践中的党史学习教育常态化长效化制度机制，推动党史学习教育不断走深走实。与此同时，“红色云展厅”将在智能视听科技体验展上重磅亮相，对“红色云展厅”进校园活动中部分学校和各地的优秀成果进行可视化展览。

数字化极大提高了文化遗产的传播效率，盘活了一大批优秀中华文化资源，正在赋能文化保护和传承，奋力书写新时代的文化新篇章。作为国家重点新闻网站排头兵，人民网一直高度重视数字新技术、新业态、新模式，进行了一系列积极而富有成效的探索和实践：融合内容优势、最新技术、主流算法打造新媒体平台；持续推出层出不穷的优质新媒体产品；建立为大众艺术服务的“灵境·人民艺术馆”。立足数字时代，人民网不断提升舆论引导能力，以硬核技术和优质内容唱响新时代的主旋律。

点亮生活新福祉

数字化悄然融入世界，为社会治理、生活等各个领域赋能，交通运输、金融、医疗、教育等行业未来也将随之改变，这让人类生活方式迈上新台阶。

如大潮奔涌，若细雨润泽。如今，政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，成为众多现代化城市的着力方向。在常态化疫情防控的大背景下，数字化更发挥着至关重要的作用。越来越多的城市发力建设智慧城市，视整个城市为一个有机生命体，进而统筹推进城市经济、生活、治理领域数字化转型。

消费领域已经闻风而动。在一些大城市，数字化带来了人气，助力文旅产业恢复元气。很多新场景用心凸显5G、AR和元宇宙等科技元素，让消费者看到了全息数字化信息产品，突出消费数字化、智能化、便利化的科技体验，通过虚拟与现实交互的方式丰富消费体验，吸引更多年轻消费者。这些先行先试的转型，敏锐洞察到消费市场的变化，激发了消费新动能，引领了消费新赛道，有效地提振了市场信心，激发出城市的内需动力。

安全是发展的前提，发展是安全的保障。一些新领域、新业态，也要在法律允许的范围内创新，比如，元宇宙产业界要脚踏实地，遵循“虚实映射、虚实交互、虚实融合”的技术和产业演进规律，推动逐步实现数字经济的迭代升级。这一切，都将是本届大会的关注热点。

(责编：赵竹青、高雷)

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