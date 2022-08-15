人民网北京8月15日电 （记者乔雪峰）近日，民航局发布了《关于就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见的通知》（以下简称《通知》），《通知》提出，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》第21.3和21.16条规定，民航局航空器适航审定司拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求。

记者查询发现，《民用航空产品和零部件合格审定规定》于2017年5月17日经交通运输部第8次部务会议通过并对外公布，自2017年7月1日起施行。该规定适用于民用航空产品和零部件的型号合格审定、生产许可审定和适航合格审定，包括型号合格证、适航证、出口适航证、外国适航证认可书、特许飞行证等十四个证件的申请、颁发和管理。

《通知》还提出，根据管理程序《颁发专用条件和批准豁免的程序》（AP-21-AA-2018-21R1）第3.5节和第4.5节有关要求，就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见，意见征集期为15个工作日。

资深机长陈建国表示，在民航局对飞机进行适航审查过程中，当飞机的设计特性或者制造的产品的实际特性和现有的民航适航规章不完全一致时，需要依照民航局的要求进行意见征集并处理反馈意见。

陈建国指出，这些专用条件或豁免，在进行广泛地评估和采取专用条件或等效措施后，安全都能达到规章所要求的整体水平。有些设计可能比规章要求的安全水平更高，只是实现的方式有所不同。

陈建国表示，其实所有飞机设计都会有这些专用条件和豁免项，只是多少的问题。而且多了并不代表不安全，大多数时候，是有可能采取的新技术更多、更安全。“所以并不需要担心专用条件和豁免会影响到C919的整体安全水平。”

从民航局此次发布的《C919型飞机专用条件和豁免征求意见稿》中可以看出，28份专用条件包括设计俯冲速度的确定、发动机突然停车的限制扭矩载荷、关于自动刹车系统的补充机体结构载荷情况、无正常电源时的运行、飞行机组告警、不可充电锂电池、电子飞行控制系统等。

2份批准豁免包括关于飞行机组应急出口和翼上应急出口的部分豁免和关于燃油箱结构闪电防护的豁免。

前不久，中国商飞宣布国产大飞机C919完成取证试飞。紧接着，民航局针对国产C919大飞机颁发专用条件和豁免的部分适航要求。对此，业内人士表示，取证试飞完成了，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。随着此次专用条件和豁免的颁发，意味着C919取得适航证的日子已经不远了，国产大飞机C919商业运行指日可待。

何时才能坐上C919大飞机呢？陈建国介绍说，C919取得适航证后即可交付用户即航空公司。对于航司来说引入新机型将是一个复杂浩大的工程，包括飞行员的培训、机务维修、客舱服务、货运配载等。

此外，民航局飞行标准部门对于全新机型会批准训练要求，具体到航空公司就是批复的训练大纲要求。通常航司会选派成熟的飞行员进行“转机型训练”，根据训练大纲完成学习、训练，经过考核获得C919型别等级资格，才可以执飞C919机型的航班。

(责编：赵竹青、高雷)

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