人民网记者 杨曦

生产供给继续恢复，就业物价总体平稳，对外贸易增势良好，民生保障有力有效……15日，国家统计局公布多项数据表明，7月份主要指标基本稳定，国民经济延续恢复态势。

7月份，国际环境更趋复杂严峻，世界经济复苏放缓，全球通胀压力居高难下。国内本土疫情多点散发，叠加高温多雨等不利因素，保持经济平稳运行难度有所加大。

“面对复杂局面，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，及时精准控制疫情传播，有效实施稳经济的一揽子政策举措，强化统筹发展和安全，国民经济继续恢复，经济结构持续优化，民生保障有力有效，发展的韧性不断显现。” 在15日举行的国新办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖说。

稳经济政策措施持续显效

主要生产需求指标保持恢复

7月份，随着稳经济一揽子政策进一步落实和显效，我国经济继续修复，主要指标基本稳定。

生产需求保持恢复。从累计看，工业基本平稳，服务业降幅收窄。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长3.5%，比1-6月份加快0.1个百分点。服务业生产指数同比下降0.3%，降幅比1-6月份收窄0.1个百分点。

外贸增长加快，市场销售降幅收窄。1-7月份，货物进出口总额同比增长10.4%，比1-6月份加快1个百分点。社会消费品零售总额同比下降0.2%，降幅比1-6月份收窄0.5个百分点。

就业物价总体稳定。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.6%，比上个月下降0.2个百分点。全国居民消费价格同比上涨2.7%，其中，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.8%，保持基本稳定。

“受多重因素的影响，经济恢复的势头边际放缓，巩固经济回升的基础仍需加力。”付凌晖指出，下阶段，要继续高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力扩大国内需求，着力保障产业链供应链稳定，着力深化改革开放，坚决守住安全发展底线，扎实做好民生保障，推动经济持续健康发展。

转型升级态势持续

经济结构调整步伐加快

在经济稳步修复的基础上，工业、服务业、贸易结构也在不断调整优化，转型升级的态势得到进一步巩固和延续。

产业升级发展趋势明显。1-7月份，高技术制造业增加值同比增长9%，高技术产业投资增长20.2%；信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.1%，实物商品网上零售额增长5.7%。7月份，新能源汽车、太阳能电池的产量同比分别增长了112.7%和33.9%。

现代服务业支撑作用显现。疫情背景下，网上购物、线上教育、云旅游等线上服务需求扩大，企业线上服务业务增加，带动相关服务业增长。7月份，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长10.3%，保持较快增长。

贸易结构持续改善。1-7月份，一般贸易进出口占进出口总额的比重为64.3%，比上年同期提高2.3个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为50%，比上年同期提高2.1个百分点。机电产品出口同比增长10.1%，占出口总额的比重为56.6%。

“尽管国际经济环境复杂严峻，但我国外贸韧性强的特点明显。”付凌晖表示，我国积极扩大对外开放，推进共建“一带一路”，加快自贸区建设，发展外贸新业态、新模式，为外贸发展注入新的活力。

韧性强、潜力大、空间广特点明显

下阶段经济恢复向好态势有望保持

今年以来，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。从下阶段来看，付凌晖认为，推动经济持续恢复仍然面临着不少风险和挑战，但是我国经济韧性强，潜力大，空间广的特点明显，长期向好的基本面没有改变，在多方面积极因素的有力支撑下，我国经济有望恢复向好，继续运行在合理区间。

国内需求恢复拉动逐步增强。从投资来看，稳投资政策持续加力，各地积极推进“两新一重”等大项目的开工建设，新开工项目个数和计划总投资均保持较快增长。从消费看，就业总体稳定，居民收入增加。在疫情防控更加精准和促消费政策作用下，居民消费有望逐步恢复，特别是汽车和家电消费优惠政策持续发力，将拉动大宗商品销售增长。

生产供给恢复有望延续。能源保供持续发力，采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业有望平稳增长。产业链供应链堵点卡点逐步打通，汽车等重点行业恢复正常生产，对于工业的支撑作用会继续发挥。随着生产生活秩序恢复，服务业市场需求也会逐步回暖，带动服务业生产回升。

高水平开放红利会继续显现。尽管国际经济环境复杂严峻，但我国外贸韧性强的特点明显，货物进出口保持了较快增长，这既有我国生产供给能力强、产品竞争力强的因素，也有全球通胀压力加大的背景下，我国出口产品成本优势的影响。

“尤其是下阶段稳经济一揽子政策举措落地见效，大规模留抵退税、专项债发行使用、金融支持实体经济发展政策持续发力，也会推动经济回升向好，持续发展。”付凌晖说。

(责编：杨曦、高雷)

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