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蔚来与联合国开发计划署达成合作 支持自然保护地生态环境保护

2022年08月15日16:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电（焦磊）8月15日，蔚来与联合国开发计划署（简称UNDP）Clean Parks项目合作签约仪式在北京举行。蔚来与联合国开发计划署正式达成合作，联合国开发计划署成为Clean Parks的平台共建方。

据介绍，Clean Parks是蔚来践行Blue Sky Coming愿景，倡导发起的全球性生态共建计划，也是由汽车企业发起的支持国家公园及自然保护地建设的开放平台。根据协议，蔚来将为与联合国开发计划署合作的自然保护地提供智能电动汽车、建设清洁能源基础设施、构建清洁低碳的能源自循环体系，推动当地使用绿色清洁能源和可持续发展，守护生态系统的原真性和完整性。联合国开发计划署将发挥其在可持续商业投资领域的专业性和影响力，将调动多方力量，与蔚来共同推进基于绿色生态投资和生物多样性保护的相关标准、指南或目录。

同时，蔚来还将与联合国开发计划署合作，支持青年创业者推出更多关于生物多样性和生态环境保护的商业解决方案。

据悉，联合国开发计划署致力于保护生态与应对气候变化，在全球超过170个国家和地区开展工作。2021年10月，联合国首次以生态文明为主题召开的全球性会议——《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议在中国昆明举办。UNDP驻华代表白雅婷（Beate Trankmann）表示：“COP15第二阶段会议将于今年12月举行。此背景下，我们与蔚来建立合作伙伴关系可谓适逢其时，生态保护与生物多样性保护是中国乃至全球的重要议程，期待我们的工作将推动这些优先事项的实现。”

蔚来与联合国开发计划署参与共建的Clean Parks开放平台重点关注联合国17个可持续发展目标中的经济适用的清洁能源、气候行动、水下生物、陆生生物的保护等7个目标。蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示，通过与联合国开发计划署的合作，Clean Parks将能够在生态保护方面贡献更多的力量，助力全球的可持续发展。

(责编：赵竹青、高雷)
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