人民网记者 栗翘楚

山峦叠翠，碧水蜿蜒，广东省英德市连江口镇，连江在这里与北江相汇，它滚滚南下与珠江不期而遇，最终投入南海的怀抱。

竹林夹道，水田交错，高铁呼啸而过……从连江口镇向西行8公里，整洁的乡间步道、各具特色的村舍、智能化的农业产业园映入眼帘，从脱贫攻坚到乡村振兴，连樟村正在发生着巨变。

连樟村的清晨。人民网记者 栗翘楚摄

从贫困村变“网红村”

“生活垃圾靠风刮，污水靠蒸发。”曾几何时，这是连樟村的真实写照。

“因为穷，年轻时候，父母不愿意让我嫁到本村，当时，出门便是两脚泥，一个月都吃不上一顿肉。”1995年，村民陆秀媚被迫离乡发展，到大城市做起了童装生意。

到2015年，连樟村有一半劳动力外出务工，空心化严重，全村农民人均可支配收入仅有7720元，集体经济十分薄弱。

2015年11月29日，中共中央国务院印发《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，吹响了脱贫攻坚的冲锋号，作为省级相对贫困村，连樟村也迎来新变化。

虽然身在异地，但陆秀媚时刻关心着村里的发展。2016年，她返乡创业，把甜酒生意做得风生水起。如今，陆秀媚所组织的广场舞团队成为连樟村一张靓丽名片。

在连樟村商业街的背后，是冯彩霞的家，干净整洁的小院，几颗灵芝晾晒在中央，她的双胞胎女儿正在一层客厅追逐玩耍。

作为嫁到连樟村的媳妇儿，冯彩霞对第一次进村时的景象印象深刻。“牛棚、猪圈、鸡窝杂乱地分布在村子里，一到下雨天污水横流。”

“这几年，连樟村经历了翻天覆地的变化，在各级党委、政府的指导下，碧桂园、国强公益基金会等帮扶企业不仅为我们免费翻修了村舍，硬化了道路，还为村子带来了产业。”如今冯彩霞除了在村内的玩具车打工，闲暇时还到乡村振兴学院种花，收入比过去翻了几番。

2019年，冯彩霞在自家宅基地上建起了三层小楼，还在商业街的另一侧盘下了一家小卖部。

谈起对未来的期望，冯彩霞说：“希望来连樟村的游客越来越多，生意越来越好。”

连樟村商业街。人民网记者 栗翘楚摄

村子更美 村民更富

产业振兴是乡村振兴的基础。

中伏刚过，在连樟村的西北侧，由数十个大棚组成的现代农业科技示范园迎来了西瓜采摘的时节。

在产业园内，村民陆国建检查完智能水肥一体化系统后，搭乘自动升降机，开始采摘果实。

2017年9月开始，在各级党委政府的领导下，碧桂园集团、国强公益基金会正式启动连樟村新农村示范村建设项目，作为产业园项目负责人，从2019年5月奠基至今，何为一呆就是3年多。

连樟村传统农作物主要包括水稻、花生、红薯等。产业园建成后，为了打造差异化优势，提高农产品经济效益，何为和其团队经过考察、挑选，最终决定栽培西瓜、草莓、哈密瓜等经济作物。

从一开始的质疑，到科学种植，再到大获成功，连樟村的水果一时间成为游客争先抢购的紧俏产品。与此同时，产业园还将村内传统作物进行深加工，利用网络平台等渠道扩大销路。

如今，陆国建和爱人一起在产业园内工作，家庭年收入从过去的1万元提升至如今的7-8万元。

除了经济型作物，连樟村还在茶产业上下功夫。

“气候独特、原材料丰富、高质量招商引资政策是我们选择扎根在这里的原因。茶厂通过土地流转的方式每年可向村集体支付80-100万的分红，并且吸纳当地村民就业，月收入不低于4000元。”碧辉茶厂负责人童秋振说。

产业振兴富了村民，也壮大了村集体经济。据连樟村村委统计，2016年，村集体收入为2000元，而2021年为165万元，增长了近825倍。

产业在“强筋健骨”的同时，连樟村的乡村面貌也在发生改变，随着连樟河整治、配套设施建设、外墙立面改造，随着几项工程的陆续完成，一幅美丽乡村的图景展现在村民面前。

连樟村现代农业科技示范园中种植的碧月西瓜。人民网记者 栗翘楚摄

观念变化折射时代发展

“无论是脱贫攻坚还是乡村振兴，如果老百姓的‘心路’修不通，其它产业之路都将不可持续。”连樟村党总支书记、村委会主任陆飞红说。

这位“80后”书记为推动人居环境整治，三天两头在村委开会，为村民讲政策；组织村民到省内示范村参观学习；发挥共产党员的积极带头作用。

首先，从“三清三拆三整治”做起。2017年以来，在村委会的引导下，全村共拆掉了180多间违建房屋，脏乱生活垃圾点得到整治，公厕也建起来了，农村“脏乱差”的现象发生了改变。

“电话跟着信号跑，到镇上8公里的路程至少需要半个多小时。”今年30岁的陆文泽是连樟村的一名两委干部，作为土生土长的本地人，由于家乡并没有合适的发展机会，2013年退伍后，他选择外出打工。

2019年，随着接收到越来越多关于家乡变化的消息，陆文泽踏上了返乡之路。

“过去10年，连樟村真的发生了翻天覆地的变化，除了乡村面貌的改变，像我一样观念大为改观的老乡大有人在，在建设家乡的过程中，大家也从旁观者变成了参与者。”陆文泽说。

随着连樟村一天天地向上发展，陆秀媚正打算让自己的儿子返乡创业。她说：“我儿子退伍之后在外打工，我想让他回来在村里当一名教官，平时既能教本地孩子强身健体，也能让外地游客感受连樟村的军旅文化。”

谈及连樟村未来的发展，陆飞红表示，目前肩上最大的压力便是如何把产业做大，让其和村民的结合度更高，打造影响力，推出属于连樟村的品牌。

“我相信未来的连樟村是一座大型的田园综合体，在绿水青山的环境里打造乡愁的味道、农村的气息，从而把人才留下、产业留下、消费留下。”陆文泽说。

(责编：赵竹青、高雷)

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