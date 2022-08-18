宋 佳 许东远 陈席元

原标题：高校电竞专业并非教你怎么打游戏

视觉中国供图

作为一个新专业，电竞专业近两年在越来越多高校开设，受到不少考生关注。“电竞专业是不是学打游戏？”“毕业是不是就是电竞选手？”……一些社交平台上，类似提问不少。这个专业教什么？就业情况如何？

高校开设电竞专业现状

2016年，教育部发布《普通高等学校高等职业教育（专科）专业目录》，“电子竞技运动与管理”成为13个增补专业之一。随后，四川、湖南、安徽等多地高校开设电竞专业。据不完全统计，国内目前有十多所本科院校和几十所高职院校开设电竞相关专业，近几年每年都有院校申报开设。

21世纪教育发展研究院院长熊丙奇表示，高校开设电竞专业，是对电竞产业发展相关政策的回应，以满足庞大市场规模下的人才需求。

据了解，各高校电竞相关专业的所属门类、具体名称和报考要求有所不同。

有的专业被列为艺术类。比如中国传媒大学开设的艺术与科技（数字娱乐方向）专业，南京传媒学院开设播音与主持艺术（电子竞技解说与主播）和艺术与科技（电竞游戏策划与设计）专业，毕业后授予艺术学学士，需要参加艺考。

有的专业被列入体育专业类。比如，河北传媒学院开设电子竞技运动与管理专业，报考时需要参加体育统考。

有的专业则属于普通招生类。山东体育学院、首都体育学院等院校开设的电子竞技运动与管理专业为普通类招生，授予学位门类为教育学。

“一直对游戏和电竞感兴趣，但以前不知道怎样才能进入这个行业。”中国传媒大学数娱专业首届学生杜恺说，新开设的这个专业为他打开了一条通道。

专业课程设置特点

提到电竞专业，最常见的一个问题就是：教不教打游戏？

中国传媒大学动画与数字艺术学院游戏设计系主任张兆弓表示，电竞相关专业培养的是产业的后备人才，“不培养电竞选手，也不教打游戏”。

张兆弓介绍，电竞产业链可以分为上、中、下游。上游以游戏研发为主，中游是赛事的组织和运营，下游为赛事和电竞文化的传播。每个环节都有各自的特点，对应课程的侧重点也不同。

记者梳理发现，电竞相关专业的人才培养覆盖电竞技术（数据分析等）、赛事活动、体育医疗（电竞康复等）、电竞传播（解说、节目策划等）等多个方面，一般包括通识教育、专业理论和实践三部分课程。核心内容涵盖电竞概论、电竞场馆和赛事运营管理、电竞赛事直转播、电竞节目制作、电竞媒介等。

在通识教育部分，数学、逻辑学、社会学等课程都被囊括在内。中国传媒大学数娱专业2018级学生洪天阔坦言，一开始也不太理解为什么这样排课，但学下来以后发现，这些课程与专业息息相关。“线性代数是游戏开发的重要基础，逻辑贯穿内容设计，社会学、人类学等课程可以开拓思维，提升表达。”

作为最早开设电竞相关专业的高校之一，中国传媒大学将数娱专业一部分课程围绕游戏内容展开，包括游戏设计、游戏数据分析、游戏心理学等；另一部分则针对电竞赛事运营和策划管理。“我们也和其他院系合作，比如与播音主持专业联合开设电竞解说课程。”张兆弓说。

就读于上海体育学院传媒与艺术学院电竞解说方向的杨云皓告诉记者，大一大二期间，需要完成播音、舞台表演、新闻学、艺术学等基础课程，打好播音主持专业的基本功。大三之后，开始接受系统化的电竞相关课程。

“学校会外聘电竞行业的资深从业者、职业选手给我们上课，分享行业最新动态，具体指导实践。”杨云皓说。

毕业生从业方向

据了解，中国传媒大学数娱专业前两届毕业生，一半签约了游戏研发相关岗位，也有人入职体育赛事公司、运营与传播公司。上海体育学院电竞解说专业首届毕业生多数从事电竞解说和相关岗位。

上海体育学院播音与主持艺术专业负责人朱俊河认为，目前游戏策划、动画创作等上游行业岗位需求较大，行业内对顶尖人才的需求度很高。

成都体育学院电竞课程讲师彭泺说，大家往往对电竞选手更加熟悉，但选手之外，还需要很多人支撑一场赛事举办，各环节都需要专业人才。

上海市电子竞技运动协会秘书长朱沁沁认为，从广义的电竞行业来讲，市场人员需求度依然很高。

人社部2019年发布的电子竞技运营师和电子竞技员就业景气现状分析报告指出，目前只有不到15%的电子竞技岗位处于人力饱和状态。

多家机构联合发布的电子竞技产业岗位种类的调研报告图表显示，电竞产业岗位种类超过100种，涉及赛事、传播、职能和衍生等类别。

彭泺认为，这几年一些文创、设计公司也和电竞行业有所交集，电竞专业毕业生求职不一定非要局限在电竞领域。

朱沁沁等专家表示，电竞行业更新迭代快，从业者也需要及时学习新的知识和内容，不断适应新变化。

(责编：罗知之、陈键)

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