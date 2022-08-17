人民网青岛8月16日电 8月16日，以“虚实共生 数字新未来”为主题的2022智能视听大会在青岛开幕。当天下午，元宇宙产业发展论坛成功举办。业内专家、头部企业、相关媒体代表齐聚一堂，共话元宇宙的技术迭代、场景应用和未来趋势。

元宇宙作为虚拟世界和现实世界深度融合交互的重要平台，集成大数据、区块链、物联网、人工智能、交互体验等一系列新技术，迅速成为数字经济时代的新热点。

元宇宙产业发展论坛现场

青岛高新区工委副书记、管委常务副主任、城阳区委副书记李天传致欢迎词。李天传表示，数字经济的浪潮滚滚而来，以元宇宙为代表的产业方兴未艾，作为青岛创新创业高地，青岛高新区超前布局、提前谋划，吸引龙头项目落户建设，为元宇宙产业发展奠定了基础。未来，青岛高新区将一如既往搭建好平台，创造好环境，加速产业集聚发展。

人民网党委委员、监事会主席唐维红在致辞中表示，人民网作为新型主流媒体，充分利用技术革新和模式创新，提升优质内容的生产能力和传播引导力，壮大主流舆论阵地，掌握数字空间的话语权。人民网时刻关注元宇宙话题，倡导各界理性科学认识元宇宙带来的机遇和调整，通过搭建平台，推动社会各界共同探讨元宇宙在内的新技术研发和突破，推动更丰富、有价值的场景应用，服务经济社会发展和人民的美好生活。

西安交通大学党委常委、常务副校长郑庆华在致辞中表示，元宇宙通过虚实映像、数字孪生、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术，使真实世界和虚拟世界之间相互连接、相互叠加、相互交错，并且相互促进、共同发展。元宇宙影响的不仅是物质世界和现实世界，也会对人类的思维模式、教育模式产生变革，为每个人的创新提供无边无垠的机会与平台。

元宇宙作为全球科技领域关注的焦点，正在为产业带来深刻变革。中国人民大学新闻学院教授、博士生导师宋建武发表了题为《元宇宙与数字藏品》的主旨演讲，就发掘数字藏品创新价值，引导数字藏品行业规范进行分析。中国传媒大学新媒体研究院院长、教授、博士生导师赵子忠发表了题为《元宇宙产业的发展与思考》的演讲，对元宇宙的技术应用与未来趋势进行解读。

元宇宙是一片“新蓝海”，承载着数字经济的新场景、新应用、新生态。华为云副总裁、媒体服务产品部总裁吕阳明，映宇宙（映客）互娱集团高级副总裁、总编辑夏晓晖，上海智能制造基金董事长魏锋，海尔卡奥斯物联科技有限公司副总经理谢海琴，山东金东数字创意股份公司董事、轮值首席执行官高甲才，咪咕数媒总编辑张学伟，人民视频总经理王晓欣分别以生动详实的案例，分享了在各自领域借助元宇宙赋能传统产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式的探索与实践。

论坛上，中国通信标准化协会、互动媒体标准推进工作委员会主席杨崑发布了《元宇宙产业应用融合报告》；清华大学新闻传播学院教授、博士生导师、新媒体研究中心执行主任沈阳发布了《2022虚拟数字人综合评估指数报告》。两份报告从不同角度深入解读元宇宙产业和虚拟数字人等热点课题。人民网品牌部主任赵岍担任论坛主持人。

在以“元宇宙产业应用场景探索”为主题的圆桌论坛环节，人民视听研究院常务副院长曹为鹏与凤凰卫视融媒体总监白娜、聚好看科技公司副总经理朱书琴、亮亮视野首席信息官张立、普华资本管理合伙人蒋纯展开对话，聚焦元宇宙的新场景和产业应用融合，为元宇宙产业发展建言献策。

2022智能视听大会由中央网信办、人民日报社、山东省人民政府指导，青岛市人民政府、山东省委网信办、人民网主办，青岛高新区管委、人民视听公司承办。

(责编：赵竹青、高雷)

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