丁 崝

原标题：高温天里，连空调也会“中暑”

如今虽已立秋，但还会出现短期的回热天气。对于不少人来说，这是一个非常难熬的时期，大家纷纷感慨，空调对自己有“再造之恩”。

不过，你有没有想过，当空调热到一定程度，也会“中暑”导致停机。其实，空调也有适合的工作温度范围，若温度过高，就可能导致空调触发过热保护机制、自动关机。可是，空调为什么会“中暑”呢？又该怎么给空调“解暑”呢？

空调的制冷工作并不轻松

空调“中暑”时，到底发生了什么？要解释这个问题，得先简单了解一下空调制冷的原理。

我们用酒精棉消毒时，会感觉皮肤凉凉的，这是因为液体酒精挥发变成了酒精蒸气，这个过程带走了人体的部分热量。

空调的基本制冷原理与其类似，空调是靠液态的制冷剂在蒸发器里气化吸热降温。当然，我们不可能靠一罐一罐往空调蒸发器里灌液态制冷剂来降温，因此还需要压缩机、冷凝器，将从蒸发器里出来的气态制冷剂进行加压、冷却，使其重新液化进入蒸发器……这样周而复始，制冷剂就循环起来了，房间的温度也就降下来了。

不过，这个过程并不轻松。

先说说压缩机，空调压缩机工作时，高压部分压强可达2.2兆帕以上，也就是约22个标准大气压以上，而我们平时用的高压锅，压强通常只有0.18兆帕，也就是不到2个标准大气压。而且，环境温度越高，压缩机工作起来就越费力。

再说说冷凝器。它的工作就是给被压缩机处理后的高压气态制冷剂降温，让它们重新变回液体。这个过程需要放出大量的热，因此需要一个强力的风扇让空气流过冷凝器来散热。而环境温度高了，散热效率就会下降。

除了制冷剂放热，压缩机、风扇工作时，机器本身也会产生热量。如果环境温度过高，散热效果变差，就会导致空调过热，进而或造成器件故障、损坏，甚至起火。因此，空调都有过热保护装置，如果空调温度过高，就会自动关机，于是空调就“中暑”了。

启动过热保护不只因气温高

那么，空调达到多少度会自动关机呢？

这个主要取决于环境温度，以及空调本身的性能和状态。一般来说，我国产的空调，只要环境温度在43摄氏度以下，都能够正常工作。

当然，空调厂家往往会留出一些余量来应对极端情况，因此就算环境温度超过43摄氏度一点，空调也会坚持工作。好在我国绝大部分地区，夏季最高气温通常都不会超过43摄氏度，环境温度过高触发过热保护机制导致空调停机的情况并不常见。

不过，可能有些人会有疑问，明明我们这儿气温也没到43摄氏度，空调怎么还是停机了呢？

这是因为，空调开启过热保护装置，是由于设备温度过高，就算环境温度不是很高，只要空调产热过多或散热不利，就有可能造成设备过热，导致停机。

为了避免这种情况出现，我们该怎么做呢？

首先，要正确安装空调。

安装空调时，务必要考虑散热问题，在室外机周围需留出足够的散热空间。有研究模拟发现，空调室外机如果安装得过于紧密，就会造成区域内环境温度升高，进而影响散热。除此之外，有些建筑物，为了美观，将室外机“藏”进小隔间，再加上百叶窗。这样看起来是美观了，但如果百叶窗及小隔间设计不周，就可能造成室外机吸入的空气温度超过50摄氏度，这会给空调带来沉重的负担，触发其过热保护机制。

因此，对于以制冷为主的空调，在安装时，我们需要尽可能选择通风顺畅、日晒较少的位置。

其次，要对空调进行定期维护。

要想空调散热好，空气流通至关重要，如果脏东西堵住了空气流动的通道，或积灰过多风扇不能自如旋转，就算环境温度不高，也有可能导致设备启动过热保护。而制冷剂则是空调工作时用来“搬运”热量的媒介，如果空调使用多年，制冷剂损耗过多，制冷效率就会下降，导致室外机拼命工作以至于过热。除此之外，室外机被挂在室外，常年经受风吹日晒，一些原件可能会老化、出现故障，从而导致空调停机。

因此，空调需要定期清洗、维护，以保持其良好的工作状态。

最后，要科学合理地使用空调。

夏季我们可以将空调温度设定在26到30摄氏度之间，这样既可以减轻空调的负担，还能节约用电；还可以在阳光强烈的日子，拉上遮光窗帘，这样室内升温的速度就会变慢，空调无需“卖力”工作，室温也能很快降下来。

最后总结一下，空调确实有过热保护机制，元器件如果温度过高，就会触发该机制导致关机。不过，气温高只是原因之一，安装不当、维护不周、负担太重，都有可能导致空调过热。近来“秋老虎”发威，我们只有照顾好空调，空调才能照顾好我们。

（来源：科学辟谣平台）

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经