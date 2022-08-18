刷脸乘车来了！近日，江苏常州地铁站内出现了新鲜事物，检票闸机上多出了一块电子屏幕，过闸乘车时可实现人脸识别。该系统不仅可以减少乘客排队购票、过闸乘车的时间，提升进出站效率，还可以避免实体票卡及纸币的接触，降低疫情交叉感染的风险。

江苏常州地铁1、2号线全线落地“轨交智能无感乘车”。（受访者供图）

据介绍，该项目是由商汤科技与中国建设银行、轨道交通移动支付领域企业八维通科技共同打造的轨交智能无感乘车系统。依托人工智能平台与深度学习算法，系统可支持超高速度、超高精度识别，实现支付级的无接触式无感过闸。

随着城市轨道交通建设与发展速度日益提升，地铁运营在安全、效率、成本及服务等方面都面临新挑战，传统依靠人力、物力叠加式的运营模式，已较难满足地铁运营管理需求。常州智慧地铁科技有限公司总经理胡洲洪表示：“常州地铁将通过提升智慧地铁建设，加强地铁精细化管理，缓解拥挤压力，提升服务水平，实现地铁建设运营的高质量发展。与商汤科技、八维通科技等企业强强合作，更好地推进了城市绿色公共出行，提升市民出行服务体验，落实便民利民政策。”

常州地铁自2019年开通，目前运营2条线路，总里程约54公里。拥有人工智能技术加持的全新无感乘车功能已于8月初上线试运行，覆盖常州地铁全部43座车站、176个闸机通道，使常州地铁成为长三角地区首个启动无感识别的地铁。乘客下载常州地铁APP即可开通此功能，可享受高效、便捷的智能乘车体验。

商汤科技相关负责人介绍，过去几年中，商汤科技积极投入城市轨道交通智能化建设，通过将领先的AI技术赋能到轨道交通AFC（自动售检票系统）应用场景，应用区别于传统单程票、二维码过闸的生物识别新方式，直接推动了检票系统的智能化升级。

在城市轨交智能化建设中，无感通行需要面临的最大挑战是超大客流量下的高精度要求。当无感通行在千万级底库和高并发条件下，高精度、低延迟1:N比对所面临的技术挑战极大。商汤打造了以SenseFoundry商汤方舟城市开放平台为基础的智慧交通平台，采用异构并行计算分布式架构，可支持千万级别非结构化特征和结构化信息融合处理。

在实际应用中，从信息获取、分析、比对、支付到票务平台的整个流程处理只需不到400ms，乘客过闸时没有任何延迟感。同时误识率低于百万分之一，完全达到支付级要求。系统还具备活体检测功能，能有效防范纸质图片、屏幕翻拍、面具模型等类别的攻击，避免盗刷、代刷行为。此外，面对疫情防控要求，系统升级后在部署的各城市都支持乘客佩戴口罩过闸，可更大限度提升乘车安全。

近年来，在城市轨道交通高速化、密集化、多样化、网络化的趋势下，各地持续加码智慧地铁建设与升级。除检票场景外，商汤依托SenseCore 商汤AI大装置提供的领先基础能力支撑，还在部分城市地铁线网率先落地了“智慧车站”和“智慧安检”方案，除了提供人群、客流统计、人员摔倒检测等功能外，还具备如隔栏递物检测、一键开关站检测、遗留物检测等城轨运营场景特色功能，提升车站运营的日常管理和应急响应能力，提高整个车站的智慧运营水平及主动服务能力。

未来，随着地铁线网规模的不断扩大，相关需求的与日俱增，以及各项技术的快速发展，通过构建人、物、车、站之间的一体化智能系统，人工智能将为乘客服务、运输组织 、列车运行、基础设施、运营维保等轨交的方方面面带来更多可能，全面支撑和推动城市轨道交通的智能化新发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经