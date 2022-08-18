人民网青岛8月18日电 （记者许维娜）时间的书页不断翻新，发展的命题日新月异。择“高”而立，向“新”而行，依托创新优势，青岛高新区始终扮演着“探索者”角色，走出一条独具特色的创新之路。

17日，2022智能视听大会考察采风团走进青岛高新区，参观考察有代表性的优秀企业、产业园区、展示中心，深入了解青岛高新区产城融合、产业集聚、科技创新等方面的亮点和创新，感受这片年轻双创热土上的澎湃活力。

考察采风团成员打卡“双创之城”。来源：主办方供图

创新底色从产业平台开始

创新，是青岛高新区最浓的发展底色，若要了解“高”与“新”的创新底色，一定得从产业平台开始。考察采风活动第一站是青岛网谷，一进大门，这里多元融合、产城共生的园区生态让嘉宾们眼前一亮。这里不仅有全生命周期的育强金融服务，还有全方位的生活配套服务。

在园区企业参观中，山东泽普医疗科技有限公司生产研发的下肢康复机器人受到嘉宾们的关注。“3年前，类似的康复产品主要依赖国外进口，价格非常昂贵。我们的研发不仅打破了国外对此类康复设备的垄断，价格上也更有优势。”山东泽普医疗科技有限公司负责人吴昶霖说道。

青岛高新区一直不遗余力加快创新平台建设，着力打造两个千亩产业园，以科技赋能为引领，打好“创新仗”，助力企业“蜕变”。“我们通过实施产业载体‘五个一’专项行动，推动产业载体提质增效，并研究出台了产业载体评价指标体系，抓取13项重点指标搭建载体动态监测系统，正向激励、反向倒逼载体提升企业服务水平、提高运营效率。”青岛高新区科技创新部相关负责人表示。

截至目前，青岛高新区拥有各级各类产业载体近40家，其中国家级孵化器、众创空间等达16家。2021年，青岛高新区2家孵化器获得科技部火炬中心2020年度国家级科技企业孵化器工作优秀评价（Ａ类）、2家孵化器获评青岛市标杆孵化器，均为全市仅有。青岛高新区双创示范基地荣获国家发改委2021年度全国双创示范基地优秀评价。

“链主”企业是科创“领头羊”

走进海克斯康智慧产业园“双智赋能中心”。来源：主办方供图

区域要发展，离不开一批独具特色优势的“链主”企业。青岛高新区不断锻造科创强引擎，积极发挥“链主”企业领头羊作用，打造高端产业新支撑，为高质量发展打造强韧的现代产业体系。

走进海克斯康智慧产业园的“双智赋能中心”，未来感、科技范儿扑面而来，“智能制造”和“智慧城市”最先进的技术和方案展现在考察采风团成员的面前。机器人灵活操纵着“手臂”扫描着车身轮廓，水平臂测量机、徕卡激光跟踪仪共同搭档作业，每秒钟可采集表面21万个点，十几分钟就能检测完一辆汽车车身，一旁的电脑上则根据机器人的测量实时更新着数据，让在场嘉宾零距离感受到了数字引擎释放的强劲动能。

瞄准“高”“新”，青岛高新区将布局全产业链作为高质量发展主抓手，正在加快构建以生物医药及医疗器械为核心，新一代信息技术和智能制造为支柱，现代服务业为支撑的“1+2+1”现代产业体系。特别是生物医药及医疗器械产业这个核心产业，目前青岛高新区医疗医药产业集聚了全市1/3的市场主体，贡献了全市1/4的营业收入，还将依托康复大学，突出康养特色，坚持招大育强，打造具有国际影响力和国内竞争力的“中国康湾”。

做科技创新的“火炬”和“引擎”

在考察采风活动的最后一站，企业嘉宾和媒体记者们来到青岛高新区智力岛1号，走进建成不久的青岛高新区“一区多园”科技成果及产业发展场景展示中心。详细了解青岛高新区成立30年来创新发展取得的显著成绩和宝贵经验、创新创业的亮点、产业研发能力的制高点、产业集群的硬实力。

今年是青岛高新区成立30周年。作为全市创新创业高地，青岛高新区始终将创新摆在核心地位，在加快产业创新、关键技术攻关、高能级平台建设、创新生态培育上不断实现新突破，努力成为青岛科技创新的“火炬”和“引擎”。

据介绍，当前，青岛高新区正全面实施“1264”战略，锚定“奋战五年，重回前十”“1个目标”，把握打造创新驱动发展示范区和高质量发展先行区“2个任务”，实施科技创新提升、项目落地提速、产业培育提质、人才集聚提效、金融赋能提档、城市品质提能“6个攻坚行动”，强化党建统领、改革创新、营商环境、安全稳定“4个保障”，推动高新产业加速崛起。

(责编：王连香、高雷)

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