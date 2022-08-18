人民网北京8月18日电 （记者乔雪峰）“我国货运航班量依然保持高位运行，特别是国际货运航班量同比实现正增长。”8月18日，民航局运输司司长梁楠表示，今年以来，民航局高效统筹疫情防控和航空运输发展，推动我国航空货运在复杂严峻的疫情形势下依然保持了2021年以来的恢复态势。

数据显示。今年1至7月份，我国民航业共保障货运航班（含“客改货”）16.3万班，其中国际货运航班11.7万班，同比增长1.8%。

“受国内疫情影响，尤其上海疫情的影响，上半年航空货物运输量呈V字形走势，近期已基本恢复正常。”梁楠表示，3月份开始，运输规模环比出现持续下滑，其中4月份运输规模下降至42万吨，环比和同比均出现下滑。5月份运输规模环比重新恢复正增长，7月份，全行业共完成货邮运输量53.9万吨，较4月份增长28.3%。

据梁楠介绍，从保障能力看，航空货运保障产业链供应链能力显著增强。面对今年以来疫情反复冲击和国际局势不稳造成的物流和供应链不畅问题，民航系统各单位主动担当作为，主要国际枢纽口岸和重点区域枢纽口岸全力保障客货运航班安全正常运行，开通特殊物资绿色通道，对重要货物实施优先保障；航空运输企业积极与重点产业链供应链企业建立运贸对接，航空物流企业“一站式”“门到门”一体化物流解决能力得到大幅提升。

此外，作为“亚洲第一个、世界第四个”专业货运枢纽机场，鄂州花湖机场已于今年7月17日正式投运，将大幅提升我国航空物流国际竞争力。

下一步，民航局将继续贯彻党中央国务院“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，持续做好航空物流发展和保通保畅工作，为稳住经济大盘，促进产业链供应链稳定贡献力量。

(责编：王连香、高雷)

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