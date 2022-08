原标题:阿里巴巴获数据科学顶会KDD最佳论文,中国企业首次获奖

8月18日消息,全球数据科学领域顶级会议KDD 2022大奖公布,阿里巴巴达摩院团队获应用科学方向“最佳论文奖”。

KDD(ACM SIGKDD)是数据科学领域历史悠久、规模大的国际顶级学术会议,也是全球录取率最低的计算机会议之一,在知识发现、数据挖掘、人工智能等领域具有重大影响力。本次阿里巴巴获奖工作为联邦图学习开源项目FederatedScope-GNN,KDD组委会对此给予充分肯定,评语提到,该工作“推动了联邦图学习技术的发展,并树立了优秀平台工作的榜样”。

KDD会议分为研究和应用科学两个方向,本年度共收到2448篇投稿,仅接受449篇。包括阿里巴巴、华为、腾讯、百度等多家中国科技企业均有论文被收录,其中阿里巴巴今年共34篇论文入选,是全球入选论文数量最多的企业之一,同时阿里巴巴独立获得了大会应用科学方向唯一的“最佳论文奖”。

企业正成为中国科技创新中坚力量。日前,科技部、财政部联合印发的《企业技术创新能力提升行动方案(2022—2023年)》指出,要引导企业加强关键核心技术攻关,包括支持数字经济、平台经济企业加强硬科技创新。近年来,中国企业不断在基础科研及核心技术领域加大投入、厚积薄发,已取得显著进步。以阿里巴巴为例,该企业上一财年技术相关成本费用超1200亿元,在云计算、人工智能、芯片等领域建成了广度与深度兼具的核心技术研发体系,权威机构AMiner榜单显示,其在计算机网络领域已跻身全球十大最具影响力的研究机构。

本次阿里巴巴获奖论文《FederatedScope-GNN: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Package for Federated Graph Learning》聚焦联邦学习中需求广泛且技术复杂的联邦图学习方向,针对现有框架及算法库对图数据支持有限的情况,提出了包含丰富数据集及创新算法的易用平台,为该领域后续研究奠定坚实基础。相关技术允许不同机构在充分保护各自隐私数据的前提下,联合进行新药分子性质预测、知识图谱补全、金融信息交互等工作,在科研及工业场景中具有广阔应用前景。

在国际顶会上,中国研究团队正逐渐从“追随者”变成“引领者”,进入“千里挑一”的最佳论文竞争行列。以阿里为例,据媒体报道,今年以来,阿里巴巴在全球顶级学术会议上多次荣获大奖,包括KDD 2022最佳论文、ACL 2022杰出论文、CVPR 2022最佳学生论文等奖项。

