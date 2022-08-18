原标题：苏宁易购发布苏宁易家发展规划 探索家庭场景新零售时代

伴随家电家装等“家消费”市场进入发展新周期，智能化、场景化、一站式置家需求不断升级，成为行业转型变革的重要驱动力。为满足“家消费”新需求，8月18日，苏宁易购举办以“场景智慧·生态互联”为主题的新业态发布会，推出旗下聚焦家庭场景解决方案的创新业态——苏宁易家。

作为苏宁易购零售服务商战略升级的重要载体，苏宁易家融合了家电、家居、家装等商品和服务能力，为用户提供整屋定制、空间场景改造等全链路、一站式置家服务。根据规划，苏宁易家将落地广场店、旗舰店以及社区店等三种店面模型，继818首家广场店落地南京徐庄之后，今年四季度还将推出升级版苏宁易家广场店，2023年将落地30家苏宁易家广场店及旗舰店 ，并将在未来三年开出10000家社区及样板间店。苏宁易购表示，将进一步打造生态互联的平台，携手品牌商，共同探索定制家庭场景新零售时代。

据苏宁易购线下运营总部副总裁、苏宁易家项目负责人何晓伟介绍，此次落地的苏宁易家模型店重点针对老房局改、换新、精装房拎包入住等重点客群，创新升级了“趣逛”“心选”“品见”三大消费场景，一站式满足用户不同家庭场景下的消费需求。

针对偏爱潮流体验、生活美学的消费者，苏宁易家“趣逛”板块重构了3C数码和生活家电的消费场景，推出“悦生活”“悦视界”等专区，通过客厅观影、水吧酒柜、养生保健、衣物护理、阳台收纳等主题空间，为用户提供丰富的逛购体验和生活灵感。

苏宁易家“心选”板块打造了客厅、卧室、儿童房、影音室、厨房、阳台等各类生活空间样板间，通过场景化陈列，集合了大家电、生活家电、家装、家居、智能数码等丰富商品，并接入了中央空调、新风、净水、地暖等中央集成服务。作为苏宁易家场景升级的重点，“心选”为用户打造了从样板间、设计区、选货区、洽谈区到交付区的全流程动线，能够实现整屋空间一站式省心搭配与便捷选购。此外，针对家电消费者，苏宁易家升级了“品见”场景，联合海尔、美的、博西、海信、三星、松下、方太、老板、倍科、A.O.史密斯等品牌，打造品牌园专区，并提升空调、冰洗、厨卫等家电精选品类专区的场景展示和服务能力，为消费者提供更高品质的家电产品。

“对用户来说，家电家装的场景化、套系化、智能化，是用户体验的新方向；对合作伙伴来说，新的生态体系、互联平台的打造，是合作模式的新方向。智慧场景的用户体验、生态互联的平台模式的载体，就是苏宁易家。”

何晓伟表示，苏宁易家带来的是苏宁易购零售服务能力的再升级，苏宁易家为用户提供的不再仅是电器产品，而是由专业的场景产品设计、研发中心根据不同购买场景、不同类型的用户需求，提供一站式、定制化的家庭场景解决方案。

针对有老房改造换新和精装房拎包入住需求的用户，苏宁易家配有专业的家装、软装设计师，提供各类空间场景方案的设计和实施服务，方案与产品可根据需求灵活搭配。对于已经选定装修方案，正在选购家电家居产品的用户，苏宁易家也将通过专业的供应链买手团队加大商品研选力度，联合厂商加码补贴，提供更高性价比的组合商品或单品。

值得一提的是，为提升消费者“一站置家”效率，苏宁易家广场专门设置了“全程导购”，实现对消费者的一对一服务，将配合设计师、服务管家和品牌专业导购团队，全流程负责用户的逛购体验、方案设计、商品选购和验收交付，通过专业化服务节约消费者选购的时间和精力。与此同时，苏宁易家也将创新融合多维度的智慧工具，推出智能云出样、020云店、社群等配套服务，更好地触达用户、服务用户。

奥维云网总裁郭梅德表示，家电家居一体化将加速推动传统的“销售单品”向“销售解决方案”转型，“高端舒适的购物环境能够帮助消费者建立品牌和品质认知，从全程导购到场景设计师，消费者在与服务团队的互动中增强高端、智能体验，沉浸式的场景也能促使交易快速达成，使家电家居融合的场景渠道和销售模式焕发新的势能。”

今年以来，苏宁易购进一步明确自身定位及服务升级战略，基于用户家庭场景需求，构建细分场景运营、商品搭配组合、物流安装履约三大能力，实现从“买家电到苏宁易购”升级为“定制家庭场景到苏宁易购”，打造差异化优势。

何晓伟表示，伴随“家消费市场”品质升级、需求前置、一站式置家等趋势显现，单品类、单品牌专区店业态竞争力将逐渐落后，家电、家装、家居一体化将成为新的交付方式，定制家庭场景新零售世代已经加速到来。“苏宁易购将进一步打造生态互联的平台，携手品牌商，共同探索定制家庭场景新零售时代。”

发布会现场，苏宁易购联合百大家电、家居、家装品牌，共同启动“苏宁易家生态联盟”。联盟成员企业共同表示，将整合各方场景、商品供应链和服务资源，构建家消费服务生态，最大化提升服务能力，助力市场提质扩容。

美的集团中国区副总裁张玉龙表示，美的和苏宁易购互为长期战略合作伙伴，苏宁易购是美的线下第一零售渠道，苏宁易购和美的在场景打造、品牌推广、生态互联等方面持续深化合作，将以品牌节等活动为契机，通过苏宁易家等新场景，引入更多美的优质产品，更好地服务千家万户。

海尔智家苏宁经营体总经理叶飞称，苏宁易家落地具有重要意义，代表了苏宁易购零售服务商战略深化落地，海尔与苏宁易购有着30多年的合作历史，共同服务超2亿用户，海尔将与苏宁易购及各类合作伙伴携手，通过场景升级、共建生态，挖掘用户全流程价值。

老板电器高级副总裁何亚东表示，近年来线下渠道价值持续显现，巩固线下渠道是企业长期可持续发展的根本。今年7月，老板电器商品在苏宁易购渠道销售增长了40%，为单个渠道的最高增速。苏宁易购作为国内线下最大的家电销售平台，其落地苏宁易家新业态，探索场景升级新路径，对于家电、家居等品牌商有着重要价值，有利于行业共同提升效率，实现高质量增长。

左右家私常务副总裁洪晓山表示，家具产品具有柔性定制化特征，需要通过优质的门店场景提供展示和体验，在品质智能、绿色健康消费升级趋势下，左右希望与苏宁易购深化长期战略合作伙伴关系，联合家电、家装等合作伙伴，共同升级场景服务能力，为消费者打造省心、省力、省钱的购物体验。

分析人士指出，苏宁易购落地场景升级的全新业态——苏宁易家，整合家电、家装、家居等商品和服务能力，一站式解决消费者各类置家消费需求，不仅使生产、销售、消费等各环节流通更加高效，也将促进形成家电、家居、家装行业间更紧密的生态协同关系，进一步激活“家消费”市场，代表了苏宁易购零售服务商战略进入新的发展阶段。

(责编：曹淼、李源)

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