人民网北京8月18日电 （记者申佳平）“未成年人网络保护问题，是全社会越来越关注的热点问题，也是管网治网的重点问题、难点问题。”今日上午，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，中央网信办副主任、国家网信办副主任盛荣华回答记者提问时表示，当前未成年人网络环境仍然存在三方面突出问题，下一步将继续增强未成年人网络保护工作的能力和成效，做到“有法有罚，能管善管”。

未成年人网络环境仍存三方面突出问题

盛荣华指出，当前，未成年人网络环境方面存在的突出问题主要有三个方面。

第一，不良和有害信息问题，比如低俗色情、血腥暴力、炫富拜金等影响青少年身心健康成长。网络欺凌、人肉搜索等内容严重侵害未成年人的合法权益。

第二，网络沉迷问题。“网络沉迷问题，我们想了很多办法，网站平台也做了很多努力。对网络沉迷问题的治理，应该说是有些成效的。”盛荣华同时坦言，目前还存在不少短板问题，比如一些网站平台功能设计还不够合理，保护机制还不够健全。网络沉迷问题有所遏制，但是还没有得到全面的、彻底的解决。

第三，诱导和实施违法犯罪的问题。比如有一些人利用互联网教唆和引诱未成年人实施暴力、诈骗甚至自杀，有的对未成年人实施性引诱、网络猥亵等违法行为，性质非常恶劣。

四方面“护航”未成年人网络环境

盛荣华强调，中央网信办高度重视未成年人网络保护工作，具体做了四个方面的工作。

一是通过专项治理来进行全面清理。在“清朗”专项行动当中，每年围绕群众反映强烈的突出问题开展专项整治，每年的专项整治当中都有一项是未成年人网络环境保护问题。

二是通过强化青少年模式来防范沉迷。指导主要平台上线青少年模式，特别是对使用时长、互动功能都作出限制，有效地防范网络沉迷。

三是通过网络举报来保护未成年人合法权益。组织重点商业网站平台开设涉未成年人专用的举报渠道，有效保障未成年人的网络权益。

四是通过部门合作来溯源打击。会同公安机关严厉打击违法犯罪行为，在第一时间尽量切断传播链条，追溯处置发布账号的主体。

做到“有法有罚，能管善管”

盛荣华表示，下一步要做到“两个增强”，一是增强未成年人网络保护工作的能力，二是要增强未成年人网络保护的成效。主要举措可以概括为“有法有罚，能管善管”。

“有法”，即要健全完善法律法规。当前，中央网信办正在加快推动《未成年人网络保护条例》出台，完善《未成年人保护法》的配套制度，为未成年人网络保护提供更加有力的法律保障。

“有罚”即处罚，要持续加强日常监管，加大网络执法处罚的力度，特别是要紧盯未成年人使用频率比较高的一些网站平台，和产品功能、位置板块，对违法违规的网站平台和账号，在专项行动当中，要从严处置处罚一批、集中曝光一批，形成有力震慑。“罚要依法依规，罚要突出重点，罚要罚得心痛，这样才能使我们的网络执法监管长牙齿。”盛荣华说。

“能管”就是要强化管理，特别是要把保护关口前移，一是管苗头，二是管源头。管苗头就是要及时发现网上那些涉未成年人的苗头性、倾向性的问题，要把风险隐患能够管住、防住。管源头就是要深挖网络乱象背后的利益链条，从根本上来解决问题。

“善管”就是要完善保护措施，比如，重点要优化提升青少年模式效能，优化算法推荐，通过一些措施，防止向未成年人推送负面有害信息，让未成年人上网更安心，家长更放心。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经