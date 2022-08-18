人民网北京8月18日电 （记者赵竹青）关于疫情重点地区生活必需品供应情况，商务部新闻发言人束珏婷在今日召开的例行新闻发布会上表示，据商务部监测，目前海南、西藏、新疆等地的米面油、肉蛋奶、方便食品等生活必需品储备较为充足，价格总体平稳。

对于居民比较关心的“菜篮子”，束珏婷表示，目前海南蔬菜动态商业库存约6750吨，自产约每天1200-1300吨，每天外省调入蔬菜近3500吨；西藏蔬菜动态商业库存2120吨，果蔬3天内在途量1000吨以上；新疆蔬菜动态商业库存2万吨，自产约每天1万吨，每天外省调入蔬菜1500吨。从总量看，均可以正常保障市场供应。同时，相关地方通过线上订购、线下“点对点”等多种方式加强配送，逐步缓解部分高风险区域居家隔离人员“买菜难”等问题。

束珏婷介绍，海南、西藏、新疆等地疫情发生后，商务部立即与相关地区商务主管部门联系，及时掌握当地生活必需品供应情况；根据地方需求，积极组织跨地区调运货源，协调解决有关问题，保障疫情重点地区生活必需品供应稳定。主要开展了以下几方面工作：

一是指导地方商务主管部门全力做好当地生活必需品供应。指导海南、西藏、新疆等疫情重点地区借鉴其他地区市场保供经验，重点加强区域内货源统筹，保障区域内交通运输通畅，实行“专人、专车、专线、专管”的闭环管理，着力打通配送“最后一公里”“最后一百米”。

二是对疫情重点地区开展联保联供。围绕海南、西藏、新疆组织联保联供省份随时做好支援调运准备。其中，西藏、新疆通过与河南、山东、四川、云南、甘肃、青海建立的8省联保联供机制，对接产地货源，及时协调有关部门解决保供车辆跨区域运输等问题。围绕海南建立的9省联保联供机制中，四川省组织绵阳、宜宾、泸州3个城市的6家骨干保供企业，形成每天分拣1.5-2万份、2-3种规格蔬菜包的随时支援能力；广东省在茂名、湛江两个港口城市组织方便食品货源供应海南。

三是帮助海南协调解决应急物资货源。商务部第一时间协调广东、湖北、重庆、贵州、广西、云南等地，帮助海南落实所需10万套折叠床、毛巾被、枕头、洗漱包等应急物资货源。

四是推动解决跨区域运输问题。针对四川、西藏、云南等地保供车辆通行证互认以及生鲜物资运输不畅问题，商务部指导地方商务主管部门做好车辆通行保障工作，并通过国务院物流保通保畅工作领导小组办公室推动协调解决。

束珏婷表示，下一步，将继续密切跟踪疫情重点地区市场供应变化，对保供工作面临的新情况、新问题，及时会同有关部门和地方采取针对性举措，全力保障生活必需品市场供应。

(责编：赵竹青、高雷)

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