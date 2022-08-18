原标题：京东养车品牌全新升级 三剑合一打造“放心养车”首选品牌

8月18日，京东汽车宣布整合京东汽车供应链能力、京东京车会服务门店以及第三方服务网络，三剑合一推出“京东养车”品牌，打造以车主信赖为基础，致力于通过技术驱动，携手合作伙伴为用户共创美好车生活，打造车主首选的汽车服务品牌。

京东汽车事业部总经理陈海峰在会上表示：“四年来，京东养车通过京东京车会在服务能力、经验与生态建设等方面得到全面锻炼，此次京东养车品牌升级，不仅仅只是品牌形象上的升级，而是京车会服务门店、供应链以及第三方服务网络共创共融的结晶。”

据介绍，京东养车的前身——京东京车会自2018年上线以来，始终将“养车”作为贯穿品牌发展的战略核心，并培养出用户“网上购买车品线下门店安装”的消费习惯。

陈海峰认为，从“用户需求导向”“伙伴价值共生”理念出发，构成京东养车创新服务基因的“双螺旋结构”，通过携手合作伙伴沉淀共建差异化供应链、共建服务市场一张网、品牌用户渠道数字化、主站联动及全域营销、创新和新赛道五大能力，不仅将更有利于京东汽车更好地服务消费者，同时可以为合作伙伴提供更广阔的成长空间，实现共创共建共赢。

据介绍，品牌升级后，原京东汽车服务线上线下一体化生态的重要基础——京东京车会的所有线下门店也将全面升级为京东养车高标准门店，成为京东养车品牌升级线下服务网络布局中的核心部分，并在养车市场生态建设中发挥出重要作用。京东养车服务网络还包括京东养车旗舰店，各类型京东养车认证店、品牌联合认证店、第三方合作店及服务商参与共建的门店。

此外，京东养车品牌发布，还将进一步推动京东汽车与合作伙伴的全面、深入、多元合作。从供应链维度看，京东养车承接京东数智化供应链能力，与众多机油、轮胎、配件企业包括自有品牌京安途深化全渠道战略合作，为消费者提供品质养护好物。

京东汽车事业部养护全渠道业务部总经理陈松锋表示，京东养车通过“互联网+汽后生态”的产业布局，以数智供应链中台新进化与品牌合作伙伴形成“价值连体”，通过产品升级、服务升级，营销升级等，以提供丰富、品质的商品及服务提升消费体验，也不断为整个行业的发展增砖添瓦。

未来，京东养车将围绕全渠道商品交易、一站式车主服务平台和一体化服务解决方案以及新能源基础设施运营商三条增长曲线，持续打赢全渠道交易攻坚战、服务网络攻坚战、以及用户心智突围战。

(责编：董童、李源)

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