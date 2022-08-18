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太阳系外侧小行星可能为地球带来有机物和水

2022年08月18日19:51 | 来源：新华网
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　　新华社东京8月18日电 日本等国研究人员日前在英国《自然·天文学》杂志上发表论文说，太阳系外侧的小行星可能为地球带来了形成生命的有机物和水。

　　据《读卖新闻》近日报道，小行星“龙宫”现在主要位于距离太阳较近的地球与火星之间，之前对“龙宫”样本的研究发现其含有水和有机物。

　　日本海洋研究开发机构等机构的研究人员通过分析“龙宫”样本发现，其中氢和氮的特征与太阳系行星海王星之外宇宙尘埃上的非常相似。他们推测，“龙宫”的母体当初位于太阳系外侧，经过移动和分裂后，“龙宫”来到现在的轨道。

　　研究人员使用电子显微镜等手段观察样本发现，在含水的黏土矿物内部有大量的有机物，有机物种类不明，但有可能含有氨基酸和糖等。研究人员分析认为，有机物和水不耐热和冲击，而黏土矿物发挥了“摇篮”作用，在它的保护下，有机物和水这些组成生命的材料可能被带到地球附近。

　　研究人员推测，小行星可能为地球带来形成生命的有机物和水，小行星研究有助于了解地球生命的诞生过程和太阳系的形成过程。

　　6月初，日本研究人员在“龙宫”的岩石样本中，发现了20多种氨基酸。这些氨基酸可能与地球的生命诞生有关。

　　日本小行星探测器“隼鸟2号”于2014年发射，2018年6月抵达小行星“龙宫”附近并采集了小行星岩石样本，“隼鸟2号”回收舱于2020年12月返回地球。隼鸟2号探测器在与回收舱分离后继续太空之旅。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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