新华社乌鲁木齐8月18日电（记者张晓龙）近日，来自中国科学院和中国气象部门的科研人员在新疆境内昆仑山脉海拔5200米的独尖山成功建立了多要素北斗传输自动站，该站系中昆仑山脉海拔最高的气象站点，填补了青藏高原北坡中昆仑山脉高海拔地区在气象观测数据记录上的空白。

记者18日从中国科学院大气物理研究所了解到，独尖山地处昆仑山巅，自然环境恶劣，天气复杂多变。科研人员克服了恶劣天气与高原反应，成功实现多要素北斗传输自动站的设备调试和数据回传。值得注意的是，新的气象站点采用一体化的国产气象探测设备，在常规气象要素的观测基础上，还添加了紫外线辐射与低温观测，将为研究高海拔天气过程、气候变化以及昆仑山独特降水特征提供珍贵的气象资料。

科研人员是在昆仑山综合科学考察活动期间完成气象站点搭建工作的。昆仑山综合科学考察活动则是在第二次青藏高原综合科学考察“气候变化与西风-季风协同作用”科学考察任务的框架下展开的，来自国内多家科研院所及高校的近40位专家学者参与了此次科考活动。

据科研人员介绍，青藏高原北坡的昆仑山和塔克拉玛干沙漠地区是西风-季风协同作用和青藏高原气候水汽能量研究的关键区。近年来，青藏高原地区呈现明显“变暖变湿”的特征，新疆南部地区极端天气气候事件的发生频次也显著增多，追踪这些变化相关的水汽能量演变，揭示变化背后的可能机制及其造成的可能影响正愈加紧迫。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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