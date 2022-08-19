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带货大V售卖盗版“玲娜贝儿” IP版权保护哪些权利？

人民网记者 杨曦
2022年08月19日08:18 | 来源：人民网
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“原价200余元的‘玲娜贝儿’，直播间内‘秒杀价’只要40余元。”日前，某带货大V因售卖盗版假货在直播中当场被警察带走，“IP版权保护”再度引发社会关注和热议。

IP版权保护意味着什么？保护期内哪些权益受保护，保护期后哪些权益将开放给公众？对此，相关专业人士向人民网财经做了详细解答。

“版权保护一头连着创新，一头连着市场”

“保护知识产权，就是保护创新。”版权是知识产权的重要组成部分。在我国，版权又称著作权，是作者或者其他著作权人依法对文学、艺术和科学作品享有的民事权利，著作权法中明确规定著作权保护期限制度。

北京市京师律师事务所合伙人、律师王正宇介绍，法律明确规定，在著作权保护期内，其他人使用作品需依法征得著作权人许可并需支付相应的报酬。对于自然人作品，版权保护期为作者在世期间及其去世后五十年；对于法人及非法人组织作品、视听作品，版权保护期为其创作完成或首次发表后五十年。

专家指出，版权保护一头连着创新，一头连着市场。众所周知，从迪士尼的米奇、唐老鸭、玲娜贝儿，到国内泡泡玛特的MOLLY，一批热门IP都拥有着较强的“吸金”能力。如果没有版权保护，任何人都能轻松靠剽窃他人智慧而获取利益，创新势头必将锐减。

近年来，短视频、网络直播等新内容形式快速发展，短视频里的背景音乐、主播直播时唱的歌、甚至是带货海报中的字体，都让版权侵权纠纷时有发生。

“随着新兴商业模式不断涌现，版权管理部门应进一步加大监管力度，及时关注新的版权侵权样态，发挥行政执法、行政调解等职能。”中国政法大学法律硕士学院副教授陶乾表示，不断加大知识产权司法保护力度，才能更好激励科技创新、维护公平竞争、促进文化繁荣。

“一味延长版权保护期，效果并非完全是正面的”

即使如“米老鼠”这样的知名IP，版权保护也是有期限的。据媒体报道，2024年，迪士尼公司或将失去1928年版米老鼠的专有权。

与此同时，在2027年至2035年间，《高飞》、《唐老鸭》、《白雪公主和七个小矮人》、《木偶奇遇记》等的版权都将相继过期。

版权保护期到期后，哪些权益可以开放给公众使用？哪些仍然是受保护的呢？王正宇告诉记者，在我国，《著作权法》规定“作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。”也就是说，公众在任何时候都不能对作品进行冒名、对作品原作进行修改以及对作品进行歪曲、篡改。

而复制权、发行权、发表权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权以及其他应当由著作权人享有的权利，在版权保护期到期后则可以向一般公众进行开放，所有人都对进入公有领域的作品自由行使上述权利。

相关资料显示，自2006年以来，迪士尼已多次成功“游说”美国国会，要求延长版权保护期限。

“这一手段并不具有可复制性，实际上对激励大众的创造性起到了负面作用。”王正宇认为，版权制度不仅要考虑保护作者的权利，同时也应当考虑让作品在合适的时间进入公有领域为大众所用，激发群体创造力，一味延长版权保护期对版权保护起到的作用并不完全是正面的。

(责编：杨曦、高雷)
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