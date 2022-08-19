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高温天气车主担忧新能源车自燃 专家支招五点措施防范于未然

人民网记者 王连香
2022年08月19日08:26 | 来源：人民网
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“往车顶泼水降温”“给汽车穿防晒衣”......近日，连续的高温天气让一些新能源汽车车主“忧心忡忡”，并想出不少办法给爱车降温。

从7月20日起至今，中央气象台已连续29天发布高温预警。未来几天，我国局部地区气温仍将超过40℃。

高温天气是否会对新能源汽车的电池造成影响，提高自燃、爆炸等安全事故概率？对于许多车主的这一疑问，北京理工大学电动车辆国家工程研究中心首席科学家林程向人民网财经表示，大部分发生自燃的车辆是严重碰撞损坏导致的；因电池质量或电池缺陷出现的自燃情况很少。车主不必过度惊慌。

林程解释，目前大部分的汽车企业采用的锂离子动力电池工作温度范围在15-35℃左右，当环境温度较高时则需要进行强制散热。而电动汽车配有风冷或液冷的强制扇热系统，环境温度达到45℃时也可以正常工作。

对于新能源车主提出的高温天气引发安全隐患的担忧，中国汽车流通协会新能源汽车分会秘书长章弘表示，可采取以下措施防范于未然：一是新能源汽车在停车时尽量选择非暴晒停车场，避免车辆长时间暴晒；二是车主在上车后，先开窗将车内热气释放后，再关窗开空调，避免热气引燃车内可燃物品；三是通过仪表查看冷却液及其他零部件设备，是否充足和正常，夏季车内开空调时间长，冷却液严重不足是导致自燃的原因之一；四是检查轮胎，夏季长途旅行或长时间暴晒，可能引发爆胎甚至失火；五是充电时注意接口，不要盲目硬插，最好先观测一下充电状况，不要立即离开充电现场。

汽车厂家则更应从源头上承担起保障汽车安全的主体责任。

林程表示，汽车厂家首先应严格遵循电动汽车开发流程和国家各类强制性标准，充分测试和验证后在进行量产和销售。其次是优选质量更好的电池系统，并加强在使用过程中对电池的监控和维护，尤其对于曾出事故的车辆要对电池重点进行检测。

“汽车企业应注重完善电动汽车售后服务及技术规范。”林程认为，在消费者购车后，汽车企业应通过售后服务顾问或厂商客服人员告知消费者正确的充电和使用方式，通过加强对新能源车主的使用培训，避免发生滥用情况。

(责编：王连香、高雷)
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