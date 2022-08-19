人民网北京8月19日电 （记者王连香）8月18日，由交通运输部、人力资源社会保障部、中华全国总工会、共青团中央主办的国家一类职业技能大赛——第十三届全国交通运输行业流体装卸工职业技能大赛全国总决赛在山东青岛闭幕。

流体装卸工艺操作。大赛主办方供图

据介绍，本次大赛的全国总决赛采取理论知识考试和技能操作相结合的方式，来自全国12个省（区、市）20组赛队的40名赛手在流体装卸工艺操作、装卸臂操作、急救与消防操作和泄漏现场应急处置4个实操项目中同台竞技，展现了新时代中国港口工人的技能实力与职业风采。山东省交通运输厅获得团体第一名，青岛实华原油码头有限公司刘信杰、王兆军获得第一名。

急救与消防操作。大赛主办方供图

职业技能竞赛是培养和选拔高技能人才的重要途径，是展示行业形象和劳动者出彩人生的重要平台，是加快建设交通强国的重要举措。交通运输行业职业技能大赛已成为一线从业人员广泛参与、展示行业精神风貌和职业风采的品牌，增强了从业人员的获得感、幸福感、荣誉感，营造了尊重技能、崇尚技能的良好社会氛围。

“大赛为全国流体装卸职工搭建了切磋技艺的平台，展示风采的舞台，也为山东提供了一次向兄弟省份学习的宝贵机会，对促进山东打造知识型、技能型、创新型交通运输人才队伍，加快构建沿黄达海现代化综合交通运输体系具有重要的推动作用。”山东省交通运输厅党组成员、副厅长司家军说。

(责编：王连香、高雷)

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