人民网记者 罗知之

近日，一条“1万元银行理财15个月仅赚9元”的消息冲上热搜。据报道，网友小丽购买了一家银行理财子公司的一款风险等级为PR3的封闭式理财产品，投资期限15个月，到期日是今年4月26日，业绩比较基准为4.20%（年化）。而该产品到期日净值为1.0009，也就是说1万元投资了15个月，能挣9元钱，实际年化收益率约为0.072%。

为何有的理财产品实际收益率与当初买的时候有较大差距？甚至有的理财产品提前终止了运作？今年以来，理财产品的关注度居高不下。

8月以来，多家银行或银行理财子公司发布公告，宣布下调多款理财产品的业绩比较基准，调整幅度多为10BP或以上。第三方统计数据也显示，2022年市场共有400多款理财产品提前终止运作，占全部理财产品的1.5%左右。

北京一位国有大行财富管理部人士表示，资管新规施行后，银行理财朝着净值化方向转型，客户端接触到的银行理财产品，与以往已经大不相同，不再是预期回报型的收益形式，而是净值波动的收益形式。如果产品中权益投资比例较大，净值波动较大，这对部分低风险投资者会造成压力，也会对产品持续运作产生影响。

招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼对人民网财经表示，今年以来，部分商业银行和理财公司发行的理财产品净值波动加大。少数产品甚至出现了净值低于“1”的情况，即所谓的“破净”现象。部分理财产品到期之后，实际收益并未达到业绩比较基准。在这种情况下，部分理财公司或商业银行调整业绩比较基准，使业绩比较基准更接近理财产品投资运作情况，有助于引导投资者形成合理预期。

值得注意的是，资管新规已推出四年，随着3年过渡期的结束，2022年银行理财迎来了全面净值化时代的第一场“大考”。

“总体而言，银行理财产品还是比较稳健的，广大投资者不必过于担心。但是，投资者应清醒地认识到，保本型理财产品已经全部清零，理财产品打破刚性兑付是必然的。理财产品过往表现不代表未来业绩，业绩比较基准也不是对实际收益的承诺。在极端情景下，理财产品出现收益为负的可能性是存在的。投资者应全面看待市场变化，理性对待理财产品净值波动，保持良好的投资心态，做价值投资者和长期投资者。”董希淼说。

而对于银行提前终止理财产品运作，主要有三个原因：一是投资业绩不及预期，净值波动较大，为了及时止损而提前终止运作；二是理财产品的管理规模下降，投资风险较高，对机构而言继续管理的性价比较低；三是由于部分理财产品设有终止条款或按监管规定提前结束运作。

“从整体来看，提前终止的理财产品占比较低，不会成为普遍现象。银行及理财公司应谨慎选择投资标的，还应设置合理的业绩比较基准，尤其是尽量避免设置难以达到的业绩比较基准。”融360数字科技研究院分析师刘银平说。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经