原标题：遏制不公平格式条款有利于做大“消费蛋糕”

8月18日，中国消费者协会发布《“不公平格式条款”消费者认知及线索征集调查报告》(简称《报告》)显示，87.88%的消费者遇到过不公平格式条款，遇到不公平格式条款后，超七成消费者仍会选择继续交易，主要原因是经营者过于强势，消费者被迫同意格式条款内容，否则无法继续交易。(相关报道见A4版)

消费活动中，消费者与经营者是契约关系。为确保这种关系的公平性，我国《民法典》《消费者权益保护法》等法规均有明确规定，市场监管等部门对合同格式条款开展专项整治行动，中消协及各地消协组织也通过公开点评等方式进行“炮轰”，这些工作取得一定效果，但“不公平格式条款”依然很常见。

上述《报告》再次印证了“不公平格式条款”在现实生活中具有一定的隐蔽性和广泛性，严重影响了消费者的购物体验，其中，87.88%的消费者遇到过不公平格式条款，超七成消费者仍会选择继续交易就说明了这一点。这一调查结果在一定程度上，也反映出我国消费市场供需两端仍然没有达到理想状态。

如果供需两端是真正平衡的，从理论上讲，经营者与消费者之间的地位应该是平等的，前者不该强势，后者也不会弱势。如果消费市场真正供大于需，经营者更不会出现强势表现，因为经营者面临竞争压力，消费者则有更多选择机会。由此而言，“不公平格式条款”广泛存在也缘于消费市场尚未实现真平衡或真竞争。

令人欣慰的是，调查显示多数消费者在遇到消费不公时，能够正确选择消费维权渠道。这在一定程度上有望遏制“不公平格式条款”，对经营者带来倒逼之效。但同时，近五分之一的参与调查者选择“默默忍受”，说明维权成本高、维权效果不理想等原因使得消费者维权信心不足。

针对调查发现的问题，《报告》提出，应当构建事前事中事后全过程消费者权益保护体系，包括三点：一是源头治理，强化事前预防。经营者与消费者要增强相关意识。二是过程管控，加强事中监督。如大力推行格式合同范本，完善落实格式合同备案制度。三是严肃查处，完善事后救济。该建议可谓全方位治理。

笔者以为，有必要尽快对“不公平格式条款”形成围剿之势。消费者、消协、市场监管部门、司法机关、立法机关等都要形成共识，从各自职责角度对“霸王条款”说“不”。其中，各级市场监管部门要成为治理先锋和治理主体，加强合同审查、查处等，让经营者不敢胡来。司法机关要守好最后的公平“防线”。

我们要意识到，消费对经济贡献率越来越高，但“不公平格式条款”对消费产生反作用，使部分消费者不敢消费、不能充分消费，影响消费对经济的拉动作用。所以，能否有效遏制“不公平格式条款”，不仅关乎消费者权益，还关系到经济增长。只有尽最大努力遏制“不公平格式条款”，才能做大“消费蛋糕”。

最近，在国新办举行的7月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局披露，7月份社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点。制约消费发展的原因之一就是消费环境不尽如人意。因此，挖掘和激活消费潜力，需要全力遏制“不公平格式条款”“霸王条款”，打造公平的营商环境和消费环境。供图/视觉中国

(责编：罗知之、陈键)

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