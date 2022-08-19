原标题：芯片价格下降，有的比雪糕刺客还便宜

中新网8月19日电 (中新财经记者 吴涛)近日，“芯片价格雪崩”引发热议，部分芯片从去年高位的200元降至现在的20元一个，对比不久前还有大佬“打飞的”求芯片，仿佛一夜之间，芯片价格就“雪崩”了。

芯片进入降价周期？

根据德邦证券发布的7月份IC价格跟踪月报显示，7月份，中低压MOSFET价格环比下行，中高压产品稳中有涨。MCU(微控制单元) 渠道价格继续回落。

Nordic蓝牙SOC芯片价格则保持弱势。这款芯片适用于可穿戴产品及IoT应用，其价格从2021年底达到高点后就开始下行。

资料图。中新网记者 吴涛 摄

中新财经记者观察，很多芯片都有上述蓝牙芯片类似的价格周期，去年某个时间点达到历史高位，然后开始断断续续下滑，持续至今。德邦证券指出，2022年第一季度，TI通用型DC/DC芯片渠道价格就开始下行，但目前来看，总体稳定。

当然，不乏个别芯片极端降价，但降价周期长达几个月甚至一年，并非一夜“雪崩”。据媒体报道，有芯片在2021年价格维持在200元左右一个，目前售价仅为每个20元左右，只有最高价的十分之一。

有芯片行业从业人员对中新财经表示，芯片涉及面非常广，内部也有很多赛道，总体来说，某些消费类的芯片，比如手机芯片库存积压较多，本来就竞争激烈，碰上手机需求疲软，肯定价格影响比较大。但汽车电子等领域，芯片仍然是供应紧缺。

价格为何下滑？

芯片价格自然受供求关系影响，如上所述，芯片价格下滑一个直接原因就是需求疲软造成。有证券分析师分析原因在于行业竞争加剧、下游需求不及预期、上游产能扩产过快。

以手机行业为例，中国信通院数据显示，2022年上半年，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5%，占同期手机出货量的80.2%。

另外，去年的“缺芯潮”让很多芯片公司加大了生产马力甚至进行扩产，光大证券研报就指出，本土晶圆厂数量和产能规划在超预期增加，海外芯片设备的进口周期变长加重了这一现象。

资料图：PC存储内存条。中新网记者 吴涛 摄

这些扩大产能情况从企业财报也有反映。中微公司近日发公告预计2022年上半年营业收入约19.7亿元，同比增长约47.1%。至纯科技上半年新增订单总金额为23.62亿元，同比增长37.33%。

芯片价格波动当然还不乏渠道商从中炒作原因，有分析指出，渠道价格只反映经销商报价，且波动幅度很大，而原厂价格可能较为稳定。中芯国际的财报显示，今年二季度，出货量以及平均销售单价还均有小幅增长。

芯片会多到烂大街？

有公开资料显示，2021年全球出货了1.15万亿颗芯片。但大到新能源汽车，小到蓝牙耳机，都需要各式各样的芯片，消耗也极多，一辆新能源汽车可能消耗上千颗芯片，自动驾驶汽车则更多。

行业景气的新能源汽车对芯片的需求自不必说，即便是现在普遍认为需求疲软的手机行业，也已经迎来了今年首个月份的同比增长。中国信通院最新的数据显示，6月份，国内市场手机出货量同比增长9.2%，达2810.7万部。

再加上一些芯片企业设备岁修可能安排在下半年，产能可能受影响，这些情况是否会反馈到芯片价格上值得观察。例如，中芯国际表示，“部分工厂岁修并没有在二季度进行，使疫情对于产出的整体影响低于预期。”

因此，芯片未必会多到烂大街，毕竟需求还在，经济也在恢复，汽车芯片甚至还会很紧俏。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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