张 蕴

原标题：科技创新为新型电力系统“试验田”赋能

“吉瓦级共享储能技术将带动整个青海能源结构优化和经济全面发展，拉动青海锂电产业、装备制造业快速发展，解决储能参与电力现货市场和辅助服务市场的难题。”8月15日，国网青海省电力公司（以下简称国网青海电力）调控中心主任李永斌在谈到“基于特高压直流外送的吉瓦级共享储能区块链关键技术及直流升压装置研发及应用”项目时如是说。截至2022年7月底，该项目已全面启动，进入专家现场课题督导阶段。

以科技创新、科研攻关为根本动力，依托青海电网特色场景，国网青海电力加强技术布局，统筹开展理论研究与技术研发，推进新技术、新设备应用和科技示范工程建设，以高质量的科技创新，引领能源转型发展，全力支撑青海新型电力系统示范区建设。

科技攻关为新能源发展赋能

围绕新能源控制与电力保障等方面的新难题、新挑战，国网青海电力着力加强技术攻关，多学科、多专业齐发力，以科技创新有力支撑新型电力系统建设，推动打造国家级清洁能源产业高地。

“我们从促进‘源网荷储’多元互动出发，以新能源发电协调运行控制、电力系统安全稳定运行、负荷终端灵活调节与互动、储能技术及市场机制为四个主攻方向，力图解决青海电网新型电力系统技术难题。”国网青海电力科技部主任杨森林介绍。

国网青海电力为当好国家电网公司新型电力系统“试验田”，结合青海“十四五”发展规划和新型电力系统建设重大需求，初步制定了新型电力科技攻关专项方案，锚定了21项科研攻关任务，统筹做好了科技研发全链条管控，为青海新型电力系统示范区的建设提供了坚强的科技保障。

新能源发电主动支撑技术、新型电力系统仿真技术、电化学储能电站安全运行技术……一项项攻关计划全面铺开，一个个路线图正在形成，科技赋能新型电力系统的效应正日渐凸显。

示范项目实现引领带动

在青海省成为首批新型电力系统省级示范区后，国网青海电力就确定了以示范项目引领带动系统建设的目标。

青海新型电力系统重点示范工程——“风光储氢”综合能源利用示范基地落地西宁市韵家口。“今后基地将建设氢电耦合实证平台、压缩空气储能实证平台、风—光—水多种储能综合控制实证平台等6个典型场景，为多项技术研究提供示范样本。”国网青海经研院新能源检测技术服务中心副经理杨立滨介绍。

同时，“风光储氢”综合能源利用示范基地还将着力打造基础研究、研发示范、标准引领、成果转化、推广应用、技术培训“六位一体”的多能互补实证平台，通过推动研究成果在实际场景中的应用，助力青海省能源转型升级。

在青海海南千万千瓦级新能源基地，世界最大规模新能源分布式调相机群正在稳定运行。“调相机群的实际运行效果显著，对推动青海新能源出力以及缓解新能源消纳压力起到了重要作用。”国网青海电力调控中心系统运行处处长陈春萌介绍。

基地以先行示范项目，带动形成推广效应，为青海新型电力系统示范区探索高质量发展示范样板。目前，国网青海电力正不断促进与各方的战略合作，推动零碳产业、电氢转换等重点示范项目落地。

依靠“人才+技术”双引擎驱动

“有了人才和技术支撑，目前我们已基本建成涵盖全领域的碳排放统计核算体系。‘电—碳’模型建设思路、方法和研发成果已在全国多地推广，为全面构建国家级碳排放监测平台提供了有效支撑。”国网青海电力互联网部主任周群星说。

王学斌是国网青海电科院“青海新型电力系统发展路径及安全稳定运行关键问题研究”课题研究主持人。他表示：“我们的团队目标是提升创新能力，全力服务青海新型电力系统建设，助力实现‘双碳’目标。”

自2021年以来，国网青海电力围绕新型电力系统建设，制定了科研与标准互动发展8项举措，搭建了跨层级柔性团队平台，建立了以市场为导向、产学研深度融合的创新体系。

聚焦“双碳”目标，助力青海清洁能源产业高地建设。国网青海电力积极投身科技攻关、探索实践，坚持人才培养与技术创新两手抓，助力清洁能源产业技术升级换代，以不懈的科技创新支撑新型电力系统构建。

(责编：罗知之、陈键)

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