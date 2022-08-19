2022年，唐山银行把服务实体经济作为出发点和落脚点，以“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的战斗状态，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现了经济与金融良性互动健康发展。今年以来，全行资产总额2350.65亿元，较年初增长184.71亿元，各类贷款余额超1200亿元，较年初增加100余亿元，同比增长近250亿元，为稳住全市经济大盘发挥了国有企业金融主力军作用，交出了一张优异成绩单。

多措并举支持实体经济发展

唐山银行把服务经济社会发展作为坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，多措并举全力支持实体经济发展。

据悉，在唐山市开展的“大帮扶、大包联、大服务”行动中，该行主动作为，提出了“用情用力谋划，实实在在帮扶，坚决不做表面文章，确保取得实效”。

自行动开展以来，该行累计对接市场主体6085户，投放信贷174.95亿元，新增各类市场主体6143户，其中新增中小微企业1082户，新发放贷款199.18亿元；新增个体工商户4817户，新发放贷款4.1亿元。行动过程中，切实优化业务审批流程，设立专属绿色信贷通道，实现线上500万元以内授信“秒批秒贷”、线下审批三天以内，切实解决企业急难愁盼问题。同时，建立常态化银企对接活动机制，累计开展各类银企对接会81场。

同时，唐山银行还对该市的重大工程和重点项目，不断加大银行信贷支持。今年以来，已累计投放信贷超290亿元。例如，先后支持河钢乐亭钢铁、国堂钢铁退城搬迁项目建设以及河钢唐钢分公司、河北纵横集团丰南钢铁、文丰特钢、唐山港陆钢铁转型升级，累计发放贷款45.19亿元；为京唐铁路、曹妃甸港、唐山港等项目投放约65亿元，助力港口转型升级。

精准服务破解中小微融资难题

据介绍，唐山银行切实做到“一企一策、一事一策”，对受疫情影响较重的民营企业和小微企业，不抽贷、不断贷、不压贷，合理采取调整还款计划、无还本续贷及展期等措施，缓解企业经营压力。积极落实人民银行支小再贷款等政策工具，今年以来办理支小再贷款业务5.46亿元，为45户企业申请贷款延期政策，金额共计47亿元，为25367家小微企业和个体工商户发放普惠型小微企业贷款15.73亿元。

同时，针对受疫情影响的相关客户采取征信保护措施，涉及金额超5000万元。将小微信贷产品“税E贷”年利率降低至4.14%，最高授信额度由200万元提高至300万元。今年以来，该产品累计为住宿餐饮、批发零售等小微企业发放信贷资金超6亿元。

此外，唐山银行还开展全力保障客户金融服务竞赛，主动调降部分信贷产品利率，最高降幅达到100BP；全部免除公司业务、个人业务、国际业务共91项银行结算服务手续费;对“两新一重”、城市更新、省市重点项目、基础民生等领域，建立绿色审批机制，确保审批提效。

金融支持产业链上下游实体企业

据悉，唐山银行依托金融科技创新，不断加快数字化转型，新一代信息系统项目集群的成功上线、金融服务创新应用入选央行监管沙盒、组建盛唐创新数字化人才队伍，为开启创新型唐山建设新征程提供助力。

唐山银行深入探索产业链金融服务新模式，聚焦“线上+产业链+普惠”特色服务，围绕核心企业向产业链上下游实体企业提供更多金融支持。

今年3月，唐山银行面向全省人民银行及银行保险机构，就成功列入河北省金融科技创新监管工具的创新应用进行汇报和经验分享。该项目建设运营依托的唐山市企业综合金融服务平台由唐山银行出资承办，平台自上线以来，吸引注册企业15384家，累计融资放款770亿元，其中唐山银行融资放款154亿元。

唐山银行相关负责人表示，下半年银行将以奋发进取、昂扬向上的精神风貌，保持“咬定青山不放松”的韧劲和“不破楼兰终不还”的拼劲，为唐山加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”的目标干在实处、走在前列。

(责编：董童、李源)

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