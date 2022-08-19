原标题：创新者进 进取者强 上海农商银行笃实力行价值创造

自一年前在交易所敲锣至今，上海农商银行登陆A股市场后，恰逢我国“十四五”发展机遇期，高质量发展提档加速。面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民美好生活，创新进取是不竭动力。围绕“打造为客户创造价值的服务型银行”这一愿景，上海农商银行一年来坚持创新驱动，着力提质增效，各项经营指标稳中有进。

截至2022年6月30日，集团资产总额突破1.2万亿大关。上半年经营效益同步提升，实现营业收入128.66亿元，同比增长7.03%；净利润突破60亿元，同比增长14.27%；不良贷款率0.96%，拨备覆盖率为433.10%，资产“安全垫”保持稳定。得益于综合价值创造能力和社会服务能力的提高，该行在“全球银行1000强”榜单和“2022中国银行业100强榜单”的排名跃升。

一组组亮眼的数据表明，上海农商银行在坚持客户中心、坚守普惠金融、坚定数字转型三大核心战略驱动下，进一步丰富了“价值创造”核心理念内涵，尤其在“三农”、绿色低碳等诸多领域保持创新“脉动”强劲，持续推进“五维一体”的特色发展模式，在推动高质量发展的路上策马扬鞭势昂扬。

千里黄淮仓廪实

2年前，以洛川县苹果种植农民购买绿色农资为契机，上海农商银行与农乐生物合作开辟了包含农资融资、实时支付、销售渠道支撑等服务的“产业链金融”新模式。该模式围绕农业核心企业，利用核心企业掌握的与上下游客户交易的物流、资金流、信息流相关资源，为产业链上多个客户提供系统性金融服务，推动乡村振兴。

在“一链串起、多方共赢”理念的指导下，这一模式在千里黄淮大平原上有了新的落地场景。“从去年年底开始，我们在安徽亳州、河南商丘等地试行推广产业链金融服务，支持当地农户购买绿色有机农资，种植小麦、玉米、高粱等大田作物。”上海农商银行项目对接人介绍。

亳州小麦种植户葛立伟就是这一模式的受益者之一，“农乐的有机肥料可以用农商行的贷款先行垫付，用了有机肥的小麦产量和品质都有提升，能增收近15%。”

以农乐的农资产品为核心，在种植户、化肥技术方和收购商之间构建起资金闭环，“产业链金融”短短半年便在农户中推广开来。截至2022年5月末，上海农商银行已为亳州地区140多户大农户提供近1.35亿元专项贷款，惠及小麦种植面积近18万亩，促进增收约5000万元。“产业链金融”服务能在安徽亳州成功推广，并非仅是对“洛川”经验的照搬照抄。不同于苹果等经济作物，大田作物种植面积大、生长周期短，为此该行对“鑫农乐贷”产品进行了创新及调整，“我行结合当地土地流转和种植管理现状，在产业链金融服务中联合托管服务公司，建立产业链思维，把控农户贷款资金使用、农业生产和农产品销售各环节，从源头上降低农户贷款风险。”

同时，随着上海农商银行近年来数字化转型战略的持续推进，产业链金融服务‘掌上办’也为相关方带来了更好的客户体验。

延伸产业链、提升价值链。从黄土高原到黄淮粮仓，从果树飘香到风吹麦浪，产业链金融服务扎根千里沃野。上海农商银行以理念为先导，丰富场景应用，为“三农”高质量发展丰盈源泉。

乘风双碳去追光

光伏发电是实现绿色能源的重要途径。近年来，在“双碳”目标引领下，我国光伏行业保持高速发展。据国家能源局统计数据显示，截至2021年底，我国光伏发电并网装机容量突破3亿千瓦大关，连续7年稳居全球首位。

光伏产业的高景气带动了相关组件需求的持续增长。胶膜是光伏组件中不可或缺的辅材，主营光伏组件封装胶膜的海优威新材料股份有限公司(以下简称“海优威”)，近年来业绩连创新高。作为一家正处于高速发展的上市企业，海优威对金融服务的首要需求就是“快”。海优威投融资负责人孙振强说道，“光伏产业发展迅速，原材料供不应求，我们要及时付款给上游的供应商锁定货源，所以时效性十分重要。上海农商银行办事效率高、审批速度快，很好地契合了我们的资金运行需求。”

“光伏产业进入发展黄金期，我们企业置身其中，也要持续不断的创新，才能跟上整体的上升势头，否则就会被市场淘汰。”财报显示，海优威2021年营业收入达到31.05 亿元，2018-2021年复合增速为 63.1%。随着企业不断壮大，上海农商银行为海优威提供的信用贷款额度和金融服务范围也逐级递升，从最开始的2000万元增加至现在的7亿元。“通常情况下，授信额度要根据上一年的财报确定。而这样确定的额度远远跟不上我们业绩增长所带来的资金需求，有时企业今年上半年的营运利润就达到或超过了去年全年。农商行会针对企业需求灵活调整授信额度，这于我们而言是十分有利的。”

目前，上海农商银行已为光伏“全产业链”提供金融服务支撑，像海优威一样，享受到农商行高效服务带来利好的清洁能源企业还有很多。通过授信投向政策引导、绿色审批通道设置和专项考核激励措施匹配，上海农商银行目前已初步形成了“全产业链、全生命周期、全产品服务”的“三全”绿色金融服务模式。数据显示，截至2022年6月末，上海农商银行绿色贷款余额超260亿元，较2021年末增长33%。

乘“双碳”东风，发力绿色赛道。上海农商银行践行绿色理念，有效降低绿色低碳型企业资产负债率和财务成本，进一步激发绿色金融市场活力，携手客户“护绿”而行。

伴行科创育新机

让钢渣固废成为高价值工业材料，瀜矿环保凭借黑科技让“变废为宝”成为可能。该公司独特的“碳化法新型湿法冶金技术”，可以对冶金后产生的钢铁渣和二氧化碳实现资源化利用，引起了包钢等大型钢企的关注。

在传统的处理方法下，钢渣的循环利用率不足30%，对土壤、水质都造成严重影响。据统计，我国社会积存的钢渣已超8亿吨，且每年以8000万吨的积存量在不断增加。瀜矿环保精准切入环保产业链中游的固体废物防治这一细分赛道，提供区别于传统的钢铁渣资源处理回收的创新解决方案，在当前国内钢渣资源化综合利用不足的情况下，发展前景广受看好。然而在项目启动初期，企业回款资金到账出现延迟，短期资金压力骤增。通过企业所在的临港集团漕河泾开发区引荐，上海农商银行在了解企业境况后，及时为瀜矿环保提供150万元信贷支持，解除企业燃眉之急。

渡过难关的瀜矿环保进入稳健发展期。据介绍，企业和包钢集团成立了合资项目公司，共同启动建设全球首套年处理量10万吨钢渣和2万吨二氧化碳的工业化示范工厂。此外公司还与宝武集团、山钢集团、永钢集团，以及韩国、日本、印度等国钢铁企业建立联系，开展多元研究和业务合作。

不少创新型企业存在轻资产、前期财务状况不理想等情况，缺少银行较为看重的房产等抵押物，申请银行贷款并不容易。然而在上海农商银行，没有抵押物就不能做贷款的“迷思”在该行服务数千家科创企业的过程中早已被破除。以“临港园区科创贷”为例，该方案通过构建以科创技术为信用价值的授信体系，设定差异化授信机制，已惠及近400家中小企业，带动逾50亿元的专项资金支持，覆盖20个临港园区缓解了初创期科技型中小企业的资金压力。

随着上海持续推进科创中心建设，科创企业多如浩瀚星辰。“如果行业前景可观、技术能力过硬、下游客户资质较优，就算没有亮丽的报表或企业资产，一样可以享受到我们提供的金融服务。”

始于创新，成于金融。科创之蝶扇动翅膀，最终要借助科技金融，才能为产业变革带来“飓风”。在“科创更前、科研更先、科技更全”的思路指导下，上海农商银行创新评价机制，做科创企业的暖心“合伙人”。

坚持共创价值，让上海农商银行前进的每一步都温暖有力。上海农商银行党委书记、董事长徐力表示，“以服务场景、业务模式创新为抓手，融入客户的生态圈、生产圈和生活圈，开拓更多增长点。以‘做小’为起点，在服务客户从‘小’到‘强’的成长过程中实现共赢。”

以金融纽带，充分协调企业、个人等多元主体实现价值共创，考验着金融机构独到的魄力与眼光，需要穿针引线的创新与巧思，更少不了排除万难的汗水与辛劳。上市一周年之际，上海农商银行以更加昂扬向上的新姿态和进取心，服务产业先锋、服务小微民企、服务社会大众，展示价值创造、共赢发展的决心。

(责编：曹淼、李源)

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