原标题：寻找“未来科学家”活动启幕 顶尖科学家邀你探索前沿奥秘

8月16日，由世界顶尖科学家协会、中央广播电视总台上海总站、创新发展研究中心、央视频联合主办的寻找“未来科学家”融媒体活动正式拉开帷幕。

作为2022世界顶尖科学家论坛的先导活动，围绕“推动基础科学、倡导国际合作、扶持青年成长”三大使命，寻找“未来科学家”融媒体活动将为广大热爱科学的青少年搭建一个展示自己的奇思妙想，并与世界顶尖科学家对话交流的互动平台。在央视频开设的寻找“未来科学家”活动专题页， 科学少年们可以上传短视频，介绍自己参与的科研项目和科学小发明，优秀视频将在互动专区进行展播。在为期一个月的时间里，寻找“未来科学家”融媒体活动还将举办“顶科讲座”“青科沙龙”“有普有 young——全国科普日特别行动”等系列科普活动，拉近科学与大众的距离，传递科学的温度和力量，打造好玩有趣、“硬核”有料的科学盛宴。

直通顶科论坛·科学T大会

对于央视频寻找“未来科学家”活动专题页展播的视频，专家团将从科学性、新颖性、实用性等多维度进行综合评估， 其中的优秀学生将受邀参加今年10月底在上海召开的世界顶尖科学家论坛·科学T大会。

今年的世界顶尖科学家论坛将由世界顶尖科学家协会、 中央广播电视总台上海总站联合主办，其中的标志性论坛科学T大会为有志科学事业的青少年提供与诺贝尔奖、图灵奖得主等世界顶尖科学家面对面对话交流的平台，通过培养和孵化科学后备人才，推动全民科学素养提升，助力国家科学发展。

科学天团诚挚发出邀约

寻找“未来科学家”融媒体活动邀请到国内外多位顶尖科学大师加入，他们诚挚发出邀约。世界顶尖科学家协会主席、诺贝尔化学奖得主罗杰·科恩伯格表示，探索科学是人生满足感的最大来源之一；诺贝尔生理学或医学奖得主兰迪·谢克曼让科学少年们“享受这段旅程，这是你们成为学者、科学家的第一步”；诺贝尔物理学奖得主谢尔顿·李·格拉肖则为“未来科学家”们精心准备了一场妙趣横生的“顶科讲座”。中国工程院院士钟南山、宁光，中国科学院院士樊嘉、郑泉水、王建宇、董晨也发来寄语，鼓励年轻一代投身科学事业。

深受大众喜爱的科普达人吴於人“吴姥姥”通过一个科普视频，用小实验揭示大道理，告诉科学少年们“你找不到答案？可能是角度不对！”。

热播剧《天才基本法》与寻找“未来科学家”融媒体活动展开了一场梦幻联动，众主演为“未来科学家”们送上邀约：“在未知面前，我们永远好奇；星辰大海的路上，人类始终年轻；寻找未来科学家， 等待探索奥秘的你。”

来吧，别再犹豫和等待，加入这场寻找“未来科学家”行动。进入央视频活动专区报名参与，关注世界顶尖科学家论坛官方账号，即时跟踪活动相关资讯。

以少年之名，燃科学之光，让我们一起与科学同行！

(责编：董童、李源)

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