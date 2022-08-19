新华社北京8月19日电（记者张辛欣）工信部信息通信发展司司长谢存19日表示，我国建成了全球规模最大的光纤和移动宽带网络，固定网络逐步实现从十兆到百兆、再到千兆的跃升，移动网络实现从“3G突破”到“4G同步”再到“5G引领”的跨越。

谢存是在19日工信部举行的“打通经济社会信息大动脉”主题新闻发布会上作出上述表述的。近10年来，我国信息通信业规模不断壮大，电信业务收入从2012年的1.08万亿元，增长到2021年的1.47万亿元，网民规模达10.32亿，比2012年增长了83%。

他说，近10年来，信息通信行业综合实力显著增强，信息基础设施跨越发展，城乡“数字鸿沟”大幅缩小，国家级互联网骨干直联点数量从3个增至19个，国际通信网络通达和服务能力持续增强，数据中心规模和能效水平大幅提升。

2015年以来，我国连续多年组织实施网络提速降费专项行动，固定宽带和4G用户端到端平均下载速率提高7倍。相继取消手机长途漫游费、流量“漫游”费，网络提速降费的实施，促进了互联网新应用、新业态、新模式蓬勃发展。

工信部数据显示，移动App数量达232万款，服务千行百业，丰富了用户消费、娱乐、社交、出行等各类需求。“互联网+”新业态蓬勃发展，带动信息消费持续扩大升级，工业互联网快速崛起，赋能作用日益凸显。

谢存表示，下一步，将坚持促进发展和规范监管并重，进一步夯实信息通信产业发展基础，着力培育发展新动能，赋能传统产业数字化转型。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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