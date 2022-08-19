饿了么与抖音达成合作 携手助力本地生活商家探索视频化经营
2022年08月19日16:17 | 来源：光明网
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原标题：饿了么与抖音达成合作 携手助力本地生活商家探索视频化经营
8月19日，饿了么和抖音共同宣布达成合作。双方表示，将携手探索本地生活服务的新场景升级，通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。
依据合作，饿了么将基于抖音开放平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为6亿抖音日活用户提供从内容种草、在线点单到即时配送的本地生活服务。双方将共同投入更多创新资源，支持本地生活商家发展，更好地满足消费者城市生活即时需求。
抖音集团CEO张楠表示：“抖音开放平台是抖音连接合作伙伴和用户的重要桥梁，抖音希望通过与饿了么的合作，为用户带来更丰富多元的信息、商品和服务。我们期待，可以和饿了么一起助力生活服务行业探索视频化经营，帮助中小商家更好发展。未来我们也希望，能够通过抖音开放平台，与更多合作伙伴一起，为用户创造更大的价值。”
阿里本地生活服务公司CEO俞永福表示，与抖音的合作是一个新的开始，相信这次合作将进一步提升商家数字化经营能力，为消费者带来本地生活服务新体验，为全行业的升级发展带来新空间。双方将秉承开放、共赢的理念，为建设更加健康、可持续发展的本地生活生态加一把力。
中小微企业是国民经济的毛细血管，餐饮等生活服务商家也是城市生活重要组成部分。双方一致认为，此次合作是双方共同探索未来、携手顺应商家数字化经营需求的重要一步，也将助力广大中小商家进一步提升经营效率，为实体经济发展添砖加瓦。（刘锐）
(责编：曹淼、李源)
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