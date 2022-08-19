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雅生活服务发布2022中期业绩：规模持续领先 业绩稳健发展

2022年08月19日16:19 | 来源：新华网客户端
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原标题：雅生活服务发布2022中期业绩：规模持续领先 业绩稳健发展

　　8月18日，雅生活服务召开2022年中期业绩发布会。集团董事会联席主席、董事长黄奉潮，执行董事、总裁李大龙，首席财务官黄嘉毅，首席市场官田雨出席发布会。

　　据发布会披露，今年上半年，雅生活服务营业收入为76.2亿元，同比增长22.0%；毛利润为20.5亿元，同比增长9.5%；股东应占净利润达到10.6亿元。盈利结构持续优化，可持续增长韧性凸显。物业管理、业主增值服务和城市服务三大非周期性业务整体营收达66.3亿元，同比上升34.1%，占比从79%提升至87%；净利润为9.5亿元，同比上升13.8%，占比从65%提升至83%。

　　 雅生活服务表示，公司通过多元发展策略，规模增长强劲，持续稳居行业前列。截至2022年6月30日，雅生活服务在管面积达5.29亿平方米，较2021年12月31日增长3968万平方米；合约面积达7.06亿平方米，较2021年12月31日增长4341万平方米。一方面，雅生活服务物业管理持续加大非居业态布局力度，住宅、公建和商办形成均衡之势。另一方面，雅生活服务持续深耕优质区域，通过不断提升核心城市项目密度，有效实现了规模化、集约化管理。

　　雅生活服务提到，尽管市场竞争日趋激烈，但公司上半年市场拓展势头依然强劲。据发布会报告，雅生活服务第三方市场拓展新增合约面积超过3500万平方米，位列行业前二，对应新增年化合同金额超12亿元。

　　在居住业态方面，雅生活服务不断夯实住宅规模基本盘，采取“城市分级”策略，围绕既定战略和深耕城市增加存量管理密度、培育及增加长期合作伙伴企业客户黏性，先后在上海市、广东省、山东省、福建省等多地获取超25个住宅存量项目等。此外，雅生活服务还通过收购合作，整合包括北京超大型小区项目，巩固在一线城市的布局。

　　在非居业态方面，雅生活服务不断加强与成员企业之间的资源联动，精准发力，先后斩获新增合同金额过亿的广东省中国移动多个服务标段、上海市绿地外滩中心商业二期、广东美术馆、汕头大学、大兴机场海关大楼、华东多条轨道交通线等，覆盖政府办公、高端商写、高校、轨交及公众场馆等多个细分业态的优质项目，持续巩固全国化多元业态布局优势。

　　雅生活服务聚焦长期主义及结构均衡性战略，深耕“物业服务+生活服务”模式，围绕社区及家庭服务场景，不断丰富产品组合，持续提升服务专业化及市场化水平。发布会报告显示，上半年，公司业主增值服务整体营收为10.8亿元，同比增长34.3%，占总收入的14.2%。其中，生活及综合服务收入约为4.2亿元，同比上升41.5%；家装宅配收入约为1.9亿元，同比上升44.4%；空间运营及其他服务收入约为3.0亿元，同比上升33.0%；餐饮、通勤等机构类增值服务收入约为1.8亿元，同比上升14.1%。

　　 据了解，公司的业主增值服务坚持“短期向存量挖效益，中期向市场要能力”的发展策略，横、纵向拉通内部资源，同时通过市场化服务外溢，逐步突破密度瓶颈，从而不断提高转化率、客单价及客户粘性。企业在发布会提到，下半年雅生活服务将推进增值服务体系全面发展及落地，在未来3-5年内孵化多个拳头产品，实现细分赛道领跑。

　　

(责编：董童、李源)
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