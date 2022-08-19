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机构：2022年1-7月海信电视市场份额增速最快

2022年08月19日16:38 | 来源：环球网
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原标题：机构：2022年1-7月海信电视市场份额增速最快

　　8月19日消息，根据奥维云网近日监测数据，2022年1-7月，海信系全渠道销售量占有率、销售额占有率排名市场第一，且保持了4个百分点以上的增速，增速最快。

　　业内人士表示，凭借53年来扎根显示领域的技术积累，海信电视正在展现出强势的竞争力和品牌韧性。

　　对此，海信方面表示，集团始终坚信，以用户需求为导向，以技术创新为驱动，是摆脱行业内卷、突破增长“天花板”的唯一出路。

　　值得一提的是，在电视大屏化提速的背景下，2022年1-7月，奥维云网全渠道监测数据显示，海信电视在市场竞争激烈的大屏市场零售额、零售量均排名首位，实现在高端大屏市场的持续创新引领。

(责编：董童、李源)
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