对于制造企业而言，生产线就意味着生命线。有观点认为，如果过去说规模化的生产线帮助“中国制造”快速走向了世界市场。那么未来，柔性、灵敏化的生产线或将是“中国智造”实现突围的关键。

柔性生产的优势是 “快速”和“多样化”。但优势也是挑战，一方面，要求工厂具备快速部署和调整产线的能力；另一方面，要求供应链系统具备敏捷和精准的反应能力。在此过程之中，数字化成为了破题点。

随着小批量柔性化生产订单的增加，部分工厂会通过部署临时工作流来连接和管理资产，导致设备和软件方面的大量数据与生产过程中的临时数据出现脱节，无法在同一个平台流转，影响各生产环节之间的高效协作，甚至导致效率低下、质量不稳定等问题。

如何破解上述难题？IT行业相关企业又做了哪些探索？

基于vPro平台实现跨服务网点设备的远程管理。（受访者供图）

今年3月，英特尔发布了新一代英特尔vPro平台。据介绍，该平台借助由边缘计算、人工智能和工作负载融合所实现的更多边缘智能，让企业可以通过底层基础设施来进行综合管理。比如，专注数控行业软硬件研发和生产制造的上海维宏，在全国设有9个营销大区、18个服务网点， 为保证服务网点之间的信息通畅和高效协作，各网点均配置了基于英特尔vPro平台的终端设备，既让各地员工能够保持紧密协作，还可让IT人员足不出户就可高效管理分散在全国的办公设备。

此外，帮助工厂快速进行场景转换，实现更多灵活性和控制力，该平台为智能制造和数字化工厂提供高可靠性、灵活性的模块构建能力。以振德医疗为例，疫情初期，为能迅速组织生产、协调原材料供应、合理调控车间生产线，实现口罩、防护服、消毒液的产能最大化，旗下工厂通过部署基于英特尔vPro平台以及采用IDV架构的英特尔超能云终端解决方案，完成了生产线的迅速调整，并且大幅度提高了企业的生产运营效率，最终将新生产的防疫物资源源不断地供应给医院、企业和广大群众。

一直以来，制造行业的设备种类繁多且占地面积大，多数厂房都会设置在距离城区较远的新区或者是人流较少的地区，也这导致设备上门维护的难度加大，甚至产生停工风险。据英特尔相关负责人介绍，该平台的主动管理技术，可以让IT工程师远程管理和控制无人值守的设备，进而大幅提高工厂应对突发事件的管理能力。

比如在电力供应紧张的时间段，为了减少电压、电流不稳定对于设备使用寿命的影响，工厂需要在短时间内调整生产设备的运行状态，传统情况下所采取的人工方式不仅耗时耗力，还极易出现人为误差。依托英特尔vPro平台的现代化管理能力，无论设备处于何种状态或位置，都可以在预定的时间内远程关闭或唤醒，帮助企业优化能源、资源使用效率的同时，提升企业的风险应对能力。

“双碳目标”是中国向全世界许下的庄严承诺。但减排不是减生产力，而是用最少的碳排放实现最高的生产力。这对于传统能耗大户的制造业而言是巨大的挑战。正如业内有观点认为：“制造业只有实现全流程、全场的精细化控制、精细化操作、精细化管理，才能减少碳排放。”

在此背景之下，遍布于生产制造各环节的终端PC也承担起了“减排责任”。以英特尔vPro平台的稳定IT 平台计划为例，通过为用户提供更耐用的硬件PC 和易于回收组件，大幅降低设备维修频次，进而有效减少电子垃圾，助力企业实现减排目标。

(责编：董童、李源)

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