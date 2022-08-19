原标题：东风公司发明专利公开量、授权量位列自主整车集团榜首

近日，中汽信息科技有限公司发布《2022年上半年中国汽车专利数据统计分析报告》，在自主整车集团发明专利公开量、授权量统计中，东风汽车集团有限公司均位列第一。

据了解，2021年，东风公司以公开发明专利4169件位居国内汽车行业第一。2022年上半年，东风公司蝉联冠军，以2110件公开发明专利再获第一，同比增长19.07%。排名前五位企业分别是东风公司、一汽集团、长安汽车、吉利控股、上汽集团。从发明专利授权量上看，2022年上半年东风公司同比增长288.57%，以1088件授权专利领跑同行，位居自主整车集团榜首。

东风公司相关负责人表示，这是东风公司自去年发布“东方风起”计划以来，“科技跃迁”行动全面展开后交出的一份亮眼成绩单。根据“科技跃迁”行动计划，“十四五”期间，东风公司研发投入将增长到千亿元级，自主品牌关键核心技术掌控率达95%。（刘桔）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经