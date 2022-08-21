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2022年中欧班列累计开行1万列 发送货物97.2万标箱

2022年08月21日10:45 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，8月21日，随着中欧班列（西安—汉堡）从西安国际港站开出，今年以来中欧班列累计开行达10000列，较去年提前10天破万列；今年累计发送货物97.2万标箱，同比增长5%，综合重箱率达98.4%。

据国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚持高标准、可持续、惠民生，积极推动中欧班列高质量发展，构建全天候、大运量、绿色低碳、畅通安全的国际物流通道，为维护国际产业链供应链稳定畅通、高质量共建“一带一路”提供了有力支撑。

一是加强国际铁路合作。充分运用七国铁路中欧班列运输联合工作组合作机制，与沿线国家铁路部门加强运输组织、信息共享、设备设施基础建设等方面的合作，提升国际联运效率。积极探索运输新通道、新径路，今年新开通西安、重庆等城市经黑海、里海至罗马尼亚康斯坦察的铁海联运新线路，中欧班列与中老铁路国际货运列车、西部陆海新通道班列紧密衔接，推动形成“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的境外通道网络格局。

二是提升运输服务品质。统筹用好各通道能力，合理安排开行方案，用足口岸交接能力，拓展国际全程物流业务，加大回程班列组织力度，推进双向货源均衡运输，今年回程班列与去程班列的比例达到88%。同时，大力推进国际联运信息化、数字化发展，依托95306“数字口岸”系统，与海关部门共同推动无纸化通关，大幅缩短了通关时间、提升了作业效率。

三是强化基础设施建设。稳步推进实施阿拉山口、霍尔果斯、满洲里、二连等口岸及后方通道扩能改造工程，同时积极协调境外铁路同步提升基础设施能力，实现了境内外通道能力稳步提升。今年以来，中欧班列西、中、东通道日均运量较扩能改造前的2020年分别增长20.7%、15.2%、41.3%。

四是严格疫情防控措施。严格落实“外防输入、内防反弹”总方针，高效统筹疫情防控和中欧班列畅通运行，各铁路口岸站严格执行“人货分离、分段运输”等闭环作业规定，落实人、车、物、环境“四位同防”要求，最大限度减少了疫情对中欧班列运输的影响。

目前，中欧班列已铺画了82条运行线路，通达欧洲24个国家200个城市，逐步“连点成线”“织线成网”，运输服务网络覆盖欧洲全境，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件、粮食、木材等53大门类、5万多种品类。中欧班列高质量发展，优化了区域开放格局，扩大了中欧各国经贸往来，深化了国际产能合作，加速了要素资源跨国流动，为高质量共建“一带一路”注入了强劲动力。

(责编：杨曦、高雷)
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