1年期5年期以上LPR双降 100万元30年商贷月供减少88.48元
2022年08月22日09:21 | 来源：人民网
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来源：人民银行官网
人民网北京8月22日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年8月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，上次为3.7%，较上一期下调5个基点；5年期以上LPR为4.3%，上次为4.45%，较上一期下调15bp。以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次5年期以上LPR下降15个基点，月供可减少88.48元，累积30年月供减少3.18万元。
8月15日，人民银行开展了4000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对8月16日MLF到期的续做）和20亿元公开市场逆回购操作。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率分别为2.75%、2.0%，均下降10个基点。
业内人士认为，8月MLF利率下调，意味着当月LPR报价的定价基础发生变化，加之近期银行资金成本也在较快下行，8月LPR报价下调在意料之中。
东方金诚首席宏观分析师王青表示，8月政策性降息落地，当月LPR报价下调符合市场预期，显示新一轮稳增长措施正在加码，重点是通过降低融资成本激发信贷需求，推动消费、投资保持修复势头。8月5年期LPR报价降幅更大，1年期降幅较小，表明定向支持楼市是当前降息政策的重点，推动房地产尽快企稳回暖已成为稳定宏观经济大盘的关键。
“超市场预期，特别是5年期。可以支持信贷有效需求回升，降低企业融资成本，特别是降低个人消费信贷成本，增强居民消费意愿，特别是助力房地产市场修复，稳定经济增长。”英大证券李大霄表示。
(责编：罗知之、吕骞)
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