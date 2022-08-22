原标题：一汽红旗繁荣工厂：以智能绿色塑造科技座驾

日前，豪华B级轿车全新红旗H5正式上市，以领先科技的智慧体验与环保理念脱颖而出。这台座驾，来自于凝聚先进智能制造技术的一汽红旗繁荣工厂。

位于长春的一汽红旗繁荣工厂，项目占地75.5万平米，建筑面积43.5万平米，秉承“新高尚、新精致、新情怀”的设计理念，遵循“精益生产”和“质量至上”的原则，集柔性化、智能化、自动化和信息化于一体，将进一步满足红旗品牌百万产能布局及新产品导入需求。

智能开启未来 品质铸就卓越

具备高效自动化生产作业的红旗繁荣工厂，全面采用机器人自动装配技术，共布置了14条自动生产线，焊装点焊自动化率100%，涂胶自动化率97%，总装自动化率30%，年产能可达10万辆。繁荣工厂是红旗打造的高效、稳定生产的少人化工厂，目前综合水平实现国内领先。

与此同时，柔性化也是繁荣工厂核心特点之一，工厂生产线引入大量自适应工艺，创新采用双E型布局，构建可配置订单生产模式，完全具备定制化生产能力。作为主要优势，自适应生产方式可以让车型导入成本低周期短，并具备A级车至D级车全柔性同步生产能力，不仅当前可满足5种车型的共线生产，未来还可以进一步满足工艺扩展的需求。

由此可见，红旗这座自适应柔性化工厂，是面向未来的汽车设计方向、实现最佳作业人机工程的工厂。

红旗繁荣工厂自动化系统集成可靠性装备和过程质量分析技术，通过装备能力的提升，以及质量预测、监控、追溯系统的应用，可实现关键工序100%防错、关键参数100%监控。未来，红旗的每一款产品，都是通过这个自动化智能工厂，打造出的高品质产品。

数字赋能品效 AI诠释匠心

作为信息化建设的核心载体，繁荣工厂一直着力于探索虚实互联等数字化技术，在行业内建成一套架构先进、展示多样的生产管理信息系统，从功能上满足生产、计划、物流、质量、能源和设备等业务的可视化管理需求。

该系统也是整个工厂信息处理、监视和控制的中心机构。通过装配和检测全过程的质量特性采集，并进行智能分析及AI辅助决策，来大幅提升生产环节各类问题的解决效率，让繁荣工厂成为一座具备前瞻智能的数字化工厂。

系统通过50万个数据采集点，在整个生产线上进行全面地大数据采集，包括抓取冲压、焊装、涂装和总装环节共计31类数据，尤其是关键工艺特性参数更是实现100%采集率，是目前国内先进的自研系统。

在生产线上，通过各个监控端可实时看到每台车辆在生产过程中的车序、车型、工艺参数、产品质量、设备运行情况、能源消耗情况等信息，实现整车制造全过程数据记录与透明可视。相关生产管理人员可以随时查阅这些监控和分析的数据，让调度指令更加精准地执行，这使得红旗繁荣工厂充分具备行业领先的“数字脐带能力”。

不仅如此，数字化作业方式对产品质量提升也起到了关键作用。这其中，“AI智能辅助决策”是红旗繁荣工厂数字化建设方面的一大亮点：首创的焊点质量预测、漆膜质量预测等7大智能应用场景，质量预测/预警准确率达95%以上，最大程度规避质量问题发生，实现以AI智能铸就匠心品质。

绿色贯通生态 减碳筑梦初心

在不断提供高质量产品和服务同时，红旗品牌时刻不忘履行企业社会责任，积极致力于绿色工厂建设和环境保护工作。红旗繁荣工厂引用国外环保方面先进方法和经验，在节能降耗、再生能源使用、环保工艺应用及污染末端治理等环节入手，实现了厂区内全生命周期的节能降碳。

首先，红旗繁荣工厂全面具备立体高效能源再利用能力。例如，屋顶集成的光伏发电及梯次电池系统，可以实现每年减排二氧化碳23.7万吨、二氧化氮864吨。

同时，通过“能源综合管控系统”与各车间“能源管理模块”完成能源的信息采集、分析和管控，来实现最高效率的能源使用管理。这其中，国际首创“设备自适应管控技术”，让重点能源使用设备根据生产计划和生产变化，进行自适应能源管控，最大限度降低能源消耗。

在生产制造环节，环保理念更是得到了有效贯彻，例如采用节能环保的水性免中涂工艺、空压机余热回收技术、智能降频技术、无溶剂蜡环保材料等，实现设备、材料和工艺全方位提升节能减排效果。

在排放物污染治理方面，生产过程中的废漆、废气得到了有效的综合治理；同时，工厂还对雨水、污水和中水进行收集、回收、处理和回用，从而减少水资源浪费，让水资源更加高效地利用起来。

在热能回收利用方面，通过对焊装循环水和空压机的热能提取，回用至采暖系统和生活用能系统中，实现多能互补和循环利用，实现热能最大化利用的同时，有效地降低了消耗和浪费。

一汽红旗繁荣工厂将为红旗整车品质和产销规模再上新高奠定基础，并“加速聚变”新能源与智能网联科技的革新进程，夯实红旗产品矩阵创新发展的土壤。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经