人民网"透明工厂"直播走进康师傅老坛酸菜牛肉面
2022年08月30日07:51 | 来源：人民网
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【直播简介】人民网“透明工厂”系列直播旨在以“生产透明”推动“企业透明”，进而建立健全“行业透明”制度，同时带领广大消费者“云调研”车间一线，近距离了解生产全链条，检验“中国制造”的匠心品质，探寻“中国创造”的关键密码，领略“中国品牌”的非凡魅力。8月30日10:00，人民网“透明工厂”带领大家走进康师傅老坛酸菜牛肉面，零距离感受现代工艺与传统老坛手艺的碰撞与结合。
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(责编：李源、曹淼)
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