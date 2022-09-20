一年之中开心事，喜看丰收粮满仓。9月23日，秋分时节，我国将迎来以“庆丰收 迎盛会”为主题的第五个中国农民丰收节（以下简称“丰收节”）。

如今，丰收节已成为新时代重农强农的生动象征，“民族要复兴，乡村必振兴”的鲜活体现。9月21日上午10:30，人民网“透明工厂”直播将走进位于黑龙江五常市的十月稻田集团彩桥米业，去探寻一粒东北好大米的“养成密码”。

本次直播将深入田间地头，通过实地探访稻田、稻米工厂，为广大网友揭开稻米在现代化工艺“加持”下从种植到加工的全链条生产过程。届时，人民网PC端、人民网抖音账号、人民网视频号及人民健康APP平台将同步开启直播，欢迎收看！

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(责编：董童、李源)

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