原标题：甘肃省多举措助高校毕业生就业创业

近日，甘肃省人社厅发出《致2022届高校毕业生公开信》，梳理了我省大学生求职、创业等相关政策措施，暖心服务不断线，并邀请高校毕业生到甘肃就业创业。

人社部门通过公开信温馨提示：如果高校毕业生已经就业，请与用人单位人事部门联系，及时办理就业手续，尽快签订劳动合同，做好社会保险缴纳，并在规定时间内办理户口迁移、党团关系接转等手续。要重视个人档案转接，确保妥善规范管理，如用人单位没有档案管理权限，可由当地公共就业或人才服务机构管理。选择灵活就业的毕业生，人事档案可由所在地公共就业或人才服务机构管理，参加灵活就业人员社会保险。

如果高校毕业生正在求职，可关注省市县三级人社部门正在开展的高校毕业生等青年群体“百日攻坚”行动，通过相关部门搭建的平台寻找就业机会。毕业生可登录“甘肃人力资源和社会保障网上办事大厅”，点击“劳动就业”栏目，登记个人求职信息，人社部门将量身提供岗位信息推送、就业见习、职业技能培训及政策咨询等服务。请大家关注甘肃省人社厅官网和甘肃人才网各类招考、招聘信息；关注甘肃省人社厅和甘肃省人力资源市场官方抖音号“百名人社局长直播带岗暖心行动”。对家庭困难、身有残疾等特殊困难的毕业生，人社部门将“一人一策”提供就业扶持。

对于有志创业的高校毕业生，各地人社部门将提供全方位、多角度扶持，帮助创新创业项目顺利孵化。高校毕业生可参加“马兰花”创业培训计划，享受免费的创业意识和能力培训，提升创业能力。可以参与“百千万”创业引领工程，交流经验、集聚资源。可以申请享受5000元一次性创业补贴和个人最高20万元、企业最高300万元的创业担保贴息贷款，解决初期资金困难；如果创办的民营中小微企业吸纳就业多、稳岗效果好，还可以申办“陇原惠岗贷”融资业务，解决大额融资需求。同时，可以申请入驻省级、市级创业就业孵化示范基地，获得优质的孵化服务，并享受房租、水电费减免等支持。

如果高校毕业生选择暂缓就业，可以向当地人社部门申请参加就业见习、技能提升、志愿服务等实践活动，丰富阅历、积累经验。

高校毕业生可随时致电12333人社服务热线，人社部门全程在线，为大家排忧解难。同时，人社部门提醒广大高校毕业生：求职过程中，要擦亮眼睛、提高警惕，谨防“黑中介”、虚假招聘、乱收费或以求职、就业、创业、培训为名义的信贷陷阱和传销、诈骗等违法犯罪活动。（记者 文洁）

(责编：曹淼、李源)

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