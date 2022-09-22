本报记者 刘 峰

绿油油的辣椒树一眼望不到头，火红色的线椒压低了椒冠。宁夏银川市贺兰县立岗镇兰光村村民吴占荣左手提住辣椒树顶端的秧茎，右手麻利地把成熟的辣椒摘入篮中。“每天摘200来斤！”正值收获季，兰光、民乐、银星村的500多名村民在镇里的特色蔬菜种植基地忙碌，每天有15万斤左右的线椒，经过采摘、分拣、保鲜、包装后发往上海、广东、浙江等地。

贺兰县地处银川平原腹地，西倚贺兰山、东靠黄河，土地肥沃、日照充分。“我们采用‘企业+村集体+种植协会+农户’模式，企业为种植户提供农资、种苗，协会提供技术服务，农户参与种植，最后企业托底回收，形成合作社引领农户抱团闯市场的发展格局，带动周边村子的500人在家门口就业。”立岗镇党委书记谢庆福说。

近年来，立岗镇引进宁夏安品绿源农业科技公司，建立起集制种、育苗、种植、收购、加工、销售为一体的全辣椒产业链，发展特色蔬菜种植农业。企业流转2100亩土地建设辣椒种植基地，辐射带动周边150户农户种植辣椒2000亩，户均增收4万元。目前，全镇辣椒种植年产值1.065亿元，占露地蔬菜总产值的52.2%。

兰光村隔壁的民乐村，以前无主导产业支撑。今年初，村集体拿出流转到期的103亩河滩盐碱地与安品绿源公司合作，试种朝天椒。

“辣椒喜碱，没想到长势这么好，一棵树最多能结400多颗呢。”民乐村村支书王文成拿出手机，向记者展示县农业技术推广中心的产量测定表：品种“辣研101”、每亩2666株、亩产量1978.17公斤。“刨去土地流转、秧苗、施肥、管护等费用，每亩净收入至少3000元，仅辣椒种植一项便可为村集体经济增收30多万元！”盐碱地的辣椒种得红火，村民们也鼓起了信心。“现在村里有不少人主动学习辣椒种植技术，就等来年大展身手嘞。”王文成笑道。

不仅立岗镇发展特色农业尝到了甜头，贺兰县各乡镇通过土地流转合作、资金入股分红、经营管理创新、订单生产销售等措施，将零散土地集中起来，夯实产业发展基础，创新联农带农机制，把小单品做成大产业，打造一村一品、一镇一特色，为加快农业产业化、促进农民增收蹚出了一条新路。

常信乡四十里店村发展生态循环农业，建起2000亩的稻渔空间乡村生态观光园，成功创建国家级稻渔综合种养示范区，示范推广水稻工厂化育秧、旱育稀植栽培、有机肥施用、生物除草、农机农艺深度融合等技术。同时发展乡村旅游，吸引周边市民到园区体验农耕、采摘、烧烤、垂钓，年接待游客超过30万人次，实现增收600多万元。离银川市区最近的金贵镇立足区位优势，挖掘农业休闲、旅游、观光、体验、研学、科普功能，打造采摘康养游、亲子欢乐游、乡村文化体验游等农村旅游线路，建设一批农家乐、休闲农庄，发展都市观光休闲农业，进一步促进村民多渠道、多业态增收。

2022年，贺兰县特色蔬菜种植面积24.57万亩，总产量54万吨，预计总产值14亿元，占农业总产值55.2%。目前，全县建成永久性蔬菜基地43个，建设“五优”蔬菜生产基地2.85万亩，认证粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地1.04万亩，露地蔬菜80%以上销往长三角、京津冀。全县订单蔬菜种植面积超过蔬菜种植总面积的30%，蔬菜产业对农民人均可支配收入的贡献率超过45%。

“我们将继续依托自然资源优势和产业基础，通过强化种业提升、优化品种结构、增强科技支撑、加大品牌培育、突出项目引领、加强产销对接，不断加大种植结构调整，大力发展蔬菜种植等优势特色农业，确保老百姓增收致富。”银川市人大常委会副主任、贺兰县委书记丁炜说。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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