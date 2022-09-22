本报记者 孙 超

核心阅读

实现上下游互联互通、解决行业共性问题、挖掘新业务潜力……近年来，“根云平台”通过提供设备实时数据采集、产品生命周期管理、大数据分析等服务，为打通产业链上下游和改造升级传统制造业提供助力。

在湖南长沙三一集团“18号工厂”，偌大的车间里，智能焊接机器人可以自动识别物料进行焊接，重型无人车满载物料在厂房内穿行……在智能化系统的指挥下，上百台机器人协同作业。

为设备“穿针引线”的，是树根互联股份有限公司打造的以工业互联网操作系统为关键的“根云平台”。它可以为工厂提供设备实时数据采集、产品生命周期管理、大数据分析等服务。在“18号工厂”，“根云平台”根据厂房内数千个传感器反馈的数据，为每一道工序、每一个机型甚至每一把刀具等匹配最优参数，优化生产流程。

除了像“18号工厂”这样的工厂，“根云平台”还在更多领域为打通产业链上下游和改造升级传统制造业提供助力。

推动企业数字化协同

在办公室内的终端屏幕上，常德佳鸿机械有限责任公司总经理谭宇岐正注视着订单、生产线数据与库存数据的跳动。“拣货状态、作业差错、作业绩效，以及产线上各台设备的利用率等，管理人员都可以很直观地看到。更重要的是，我们的大客户三一集团的订单需求，可以通过这套电子数据交换系统与我们的生产能力紧密对接，指导我们安排生产。”谭宇岐说。

在2017年以前，佳鸿机械是一家年产值5000万元左右的传统机械制造业企业，是三一集团、中联重科等工程机械龙头企业的供应商。“在湖南的工程机械上游产业链中，我们虽有一席之地，却也面临转型压力。”谭宇岐说。

压力，来自于上游供应商如何紧跟下游企业的节拍。“终端市场用户需求飞速变化，对三一、中联等行业龙头提出要求，进而传导给我们这些上游供应商。”谭宇岐坦言。

2020年，佳鸿机械借着搬迁新址的契机，将老厂设置为预处理粗加工车间，将新厂开辟为智能制造精加工车间，一批自动化数控设备成为生产主力。

借助“根云平台”，企业接入了供应商设备互联方案，生产模式也为之一新：数据实时同步与流转，实现车间业务流程可视化管理；通过扫码实现仓库材料出入库管理，使质量问题可追溯到生产履历和用料批次；提升设备综合利用率，充分释放产能，降低运维成本；电子化质检，防止错检漏检……

“目前，新厂的生产线设备智能化率达90%左右。因为接口统一，数据可以互认，和下游客户的需求对接就非常便捷。下游客户检查产品质量，可以直接调取电子质检记录，互信度也提高了。”谭宇岐说，经过数字化提升改造后，佳鸿机械年产值已突破3亿元。

树根互联高级副总裁王锦霞介绍，目前，已从过去的单一企业竞争发展为产业链竞争，需要整合供应体系来应对快速的市场变化。

2021年，三一集团依托“根云平台”，推进产业链互联互通，实现200多家供应商1000多台设备互联；推行系统电子数据交换（EDI）互联，实现200多家供应商系统互联，744家供应商库存共享，51家供应商排产共享。“得益于数字化改造，交货周期缩短，产业链上下游企业在存货和现金占用等方面都实现了改善。”王锦霞说。

解决制造业共性问题

几年前，三一集团起重机部门一台关键设备的生产流程优化，让王锦霞印象深刻。

“当时企业面临两个选择，一是再购买一台设备，但价格昂贵，二是优化原有这台的生产效率。”王锦霞说，“我们采用了后者，用视觉人工智能识别的方法，判断设备的生产流程问题。果然发现在某个动作上，产线上工人的进出料方式有必要改进，进而有效提升了作业效率。”

“如果是数控设备，‘根云平台’可以从设备的控制器上采集数据；如果是传统机械，也可以通过加装数据采集模块等方式，获取关键信息。”王锦霞说，针对产业链上不同类型企业的发展现状，“根云平台”目前已有不同的解决方案。

在郴州嘉禾县，铸造行业就充分领略了数字化改造的优势。2021年，嘉禾县铸件产量占湖南全省的40%。在行业发展壮大的同时，园区能耗水平高、信息化基础弱等短板，成为制约发展的主要问题。由于缺乏信息化管控工具，生产作业主要靠人工记录，生产效率低、差错多，监管部门对企业的能耗、环境、安全等数据也无法实现全局、精准管控。

“1号炉能耗正常，全厂能耗正常……”嘉禾宏盛铸造有限公司总经理蒋斌打开手机上的能源管理应用，图文数据显示着加热炉、空气压缩机的实时能耗水平。最近半年多来，根据能源管理系统提供的建议，蒋斌安排企业错峰用电，及时维护能效较差的设备，每月的综合电费降低了5%以上。

“根云平台”能源管理应用可以在线监测工厂的能耗及设备运行安全，辅助园区指导企业进行生产用电调配及能耗优化。“第一批10家试点企业平均环比降耗6.5%。”嘉禾县科技和工业信息化局党组书记李建军说。

当前，铸造行业的制造模式以小批次、多品种为主，下游需求变化也很快。“如果按照过去的手动派工生产方式，一旦一个环节参数调错，整批铸件都会报废。”蒋斌说，“根云平台”打通了企业的“销售—生产—报工—质检”全环节，减少了人为失误，综合生产效率提高了10%。

如今，“根云平台”已为装备制造、钢铁冶金、汽车整车及零配件、电气等数十个行业近千家工业企业提供工业互联网服务，并连续4年入选工信部“跨行业跨领域工业互联网平台清单”。

新技术催生新业务

“我们企业有专人负责管理维护压力容器的档案。”位于长沙经开区的顶立科技副总经理羊建高介绍，档案包括产品质量证明书、强度计算书、安装使用说明书、图纸等，要陪着压力容器终身保管，直到报废为止。

在过去，每一台机器及其档案都是“孤岛”，每个设备的良率、状态、保养都不一样。如今，这些实体档案正逐渐被应用区块链技术的电子档案所补足和升级。

“工业互联网把炉子连起来，把机床连起来，也把上下游连起来。”羊建高举例说，“就像高压气瓶，通过应用区块链技术，气瓶生产企业在生产时就留下了档案，每一瓶灌装多少，都被机器记录下来。我们生产的装备，客户也可以追溯信息。”

与此同时，区块链技术和工业互联网的普及应用，也催生了一批新的业务。

工程机械后市场配件防伪，是一个令很多厂商头疼的问题。“传统的防伪码技术，由于数据是提前编辑完成的，防伪标识一旦被复制，就很难再发挥作用。”王锦霞说。

近年来，通过区块链技术，能够实现配件流通数据实时“上链”。“一物一码一证，不仅配件本身可追溯，流通的每一个过程都形成了区块链上的数据，每一次流通过程都清清楚楚，实现真正意义上的防伪。”王锦霞说。

“我们与长沙银行共同优化了对某些制造业行业的授信模型。”王锦霞说，开机率、开工率、故障率、用电量等，是精准且实时的企业运行信息。利用工业互联网和区块链技术获得这些可用信息，经过大数据分析后，可以为企业和银行提供更加科学的资信评级，授信贷款更加精准。

树根互联联合创始人、首席执行官贺东东说，企业通过一系列新技术，整合制造业企业的需求和能力，打造出通用的工业互联网操作系统，构建起丰富的应用生态，不同行业的数字化转型效率将得到提升，门槛和成本也会下降，将有助于制造业的高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经