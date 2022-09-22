本报记者 吴 焰 游 仪

安徽合肥滨湖国际会展中心，正在举行的2022世界制造业大会上，奇瑞、江淮汽车新车型闪亮登场，国仪量子、国盾量子、本源量子等量子企业发布新技术、新产品……

全球约10%的笔记本电脑、20%的液晶显示屏在安徽生产，全国每3台冰箱、4台洗衣机、5台空调都约有1台是“安徽制造”，近年来，安徽制造业表现亮眼。

过去10年间，安徽省规模以上工业增加值年均增长9.9%，位居全国第三位；近两年，安徽制造业、数字经济增加值先后破万亿元，迈入全国第一方阵。

制造业是立国之本、强国之基。党的十八大以来，安徽深入贯彻习近平总书记重要指示精神，把做实做强做优实体经济作为主攻方向，一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，走出一条科技创新赋能制造业的高质量发展路子，实现从“传统农业大省”向“新兴工业大省”的跨越发展。

新赛道——

新兴产业活力强韧劲足

滁州隆基乐叶光伏科技有限公司的生产线上，一块块光伏组件批量生产，井然有序。公司于2018年1月落户安徽省滁州市，眼下正打算扩大产能。

“这是第一家落户滁州的光伏龙头企业。”滁州经济技术开发区投资合作促进局局长杨孝松介绍，目前滁州光伏设备及元器件制造企业已近50家，年产值超过400亿元。包括光伏产业在内，滁州已形成八大新兴产业。

滁州，是安徽制造业发展的一个缩影。这些年，安徽坚定不移把培育壮大新兴产业作为构建现代产业体系的重中之重，实施第二产业提质扩量增效行动，确立以新一代信息技术、智能网联汽车、人工智能、新能源、新材料等十大新兴产业展开布局。

新赛道，如何跑赢？

设立专班“顶格”推进重要产业。各专班由一位省领导挂帅，即“链长”，同时邀请龙头企业任“链主”。“发挥好有为政府与有效市场结合的作用。”安徽省政府办公厅营商环境处工作人员阎辉介绍，“链长”们考察营商环境、协调相关要素，指导“双招双引”（招商引资、招才引智）；“链主”们协助政府编制产业链全景图、“双招双引”路线图和施工图，实施精准招商。

先行入皖的新能源汽车蔚来汽车首席执行官李斌，说服比亚迪董事长王传福来合肥投资，项目从签约到开工用时42天，从动工到整车下线仅10个月；显示面板的头部企业京东方，希望其重要配套商先导薄膜来合肥设基地，专班领导赴广东诚邀，最终先导薄膜落户地点距合肥京东方仅几公里。

“有为政府”和“有效市场”还体现在基金招商。日前，省级财政出资设立省新兴产业引导基金，设三大基金群16只母基金，通过撬动社会化资本，最终形成总规模不低于2000亿元的省新兴产业引导基金体系。

优化营商环境，改变招商模式，同时采取“龙头+配套”“基地+基金”的打法，仅仅几年，安徽培育了14个千亿元产业、15家国家新型工业化示范基地以及4个先进制造业产业集群，产业链供应链的韧性、稳定性得到锻造，一批有影响力的产业地标初显。

以新能源汽车产业为例，安徽聚集了江淮、奇瑞、蔚来、大众、比亚迪等10家整车企业和1200家配套企业，2021年新能源汽车产量突破25万辆，居全国第五；今年上半年达19.15万辆，同比增长142.7%。

2012年到2021年，安徽高新技术制造业增加值年均增长14.7%，战略性新兴产业产值年均增长19.8%，高技术制造业对规模以上工业利润增长贡献率达61%，现代产业体系正加快构建。

新引擎——

把创新作为最大动力

走进合肥荣事达电子电器集团智能全屋体验生活馆，灯光自动点亮，空调自行开启；一声“你好小达，播放音乐”，舒缓的旋律随即响起……“智能化、数字化、网络化，科技创新为家电业升级带来新动力。”荣事达集团副总裁杨其武说。

连续3年入列世界500强企业的铜陵有色金属集团，新研制的铜基新材料产品，最薄仅4.5微米；去年刚被评定为国家专精特新“小巨人”企业的安徽澳德矿山机械设备科技股份有限公司，研发的采煤机截齿在井下工作时可减少95%以上的火花，使用寿命提高1.5倍……

“推进制造业高质量发展，靠‘引’，也靠‘育’。加快科技成果转化，加大企业技改力度，才能培育产业‘根’的力量，‘长’出赢得未来的企业。”安徽省政府副秘书长孙东海说。

新引擎，如何点燃？

科技创新是新动力。气凝胶被称为“最轻固体材料”。中国科学技术大学谢毅院士从2014年起组织团队攻关，数千次实验，研制出新型气凝胶制备技术，2018年起进入中试实验。受制于职务科技成果产权归属问题，这项填补国内空白的技术成果，一度投产受阻。

“如果不是中国科学技术大学进行了赋权改革，我们的成果产业化可能还需要更长时间。”安徽科昂新材料科技有限公司总经理郑磊感叹。去年12月，企业成立，最近，他们正为大量气凝胶订单而忙碌。

新型创新联合体应运而生。2021年底，工信部批复组建4家国家制造业创新中心，2家在安徽，国家智能语音创新中心即为其中之一。科大讯飞牵头，联合10多家智能语音上下游企业和科研院所，形成了“企业+联盟”创新组织。有联盟企业反映，设备出厂质检时需要从声音上检测电机设备健康状况，能否由智能方式取代人工，杜绝差错风险？

智能语音创新中心科研团队“接题”攻关，研发出了一套工业声纹质检系统。“如果不是创新联合体模式，我们很难短时间内收集到如此多的行业关键共性需求，集中力量科研攻关。”中心总经理吴照江说。

把创新作为最大动力，安徽不断以制度创新推动原始创新、技术创新、产业创新，让科创之树结出产业之果——

实行科技攻关“揭榜挂帅”，首批76项“揭榜挂帅”攻关项目已完成近1/3，8项技术产品打破国外垄断；

搭建工业互联网平台，全省培育重点工业互联网平台130个，其中“羚羊”平台上线一年来，累计集聚5159款工业APP，服务企业超5万家；

出台政策促进中小企业、民营经济发展，培育专精特新“小巨人”、单项冠军、“隐形冠军”企业。到今年7月，安徽累计培育省级专精特新中小企业3218家，争创国家级专精特新“小巨人”企业477户。

把制造业搞上去，创新驱动发展是核心。安徽省发改委主任陈军表示，安徽成为有重要影响力的新兴产业聚集地，离不开“科技创新策源地”和“改革开放新高地”的同步打造。

新格局——

在开放中推进高质量发展

9月21日下午，合肥北站物流基地，一列中欧班列缓缓驶出，满载着家电、轮胎、工业机械设备等货物，奔向万里之外的乌兹别克斯坦。这也是合肥今年开出的第595列中欧班列。

合肥海关关长辛建民提供了一组数据：今年上半年，安徽高新技术产品出口659.4亿元，增长22.1%，其中笔记本电脑、太阳能电池出口分别增长26.7%、68.7%，汽车出口及汽车零配件出口增速均在50%以上。

2019年，中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，要求发挥安徽创新活跃强劲、制造特色鲜明等优势，打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地和绿色发展样板区。

“这是新要求，更是新机遇。”安徽省经济和信息化厅厅长牛弩韬说，“需要我们在更加开放的格局中推进制造业质量变革、效率变革、动力变革，提升产业的国际竞争力。”

新格局，如何布局？

紧抓长三角一体化发展机遇，安徽加快先进制造业布局。牵头成立长三角人工智能产业链联盟，加快建设长三角工业互联网一体化发展示范区，做好与沪苏浙的产业承接……2021年，沪苏浙在皖投资在建亿元以上项目4167个，到位资金超9000亿元，占省外在皖投资项目数和金额的比重均接近60%。

加大开放合作力度，加快企业出海步伐。今年6月22日，大众汽车（安徽）有限公司首台白车身下线；总部位于合肥的国轩高科股份有限公司，6月27日在德国哥廷根工厂设立电池生产运营基地，拉开了“欧洲造”计划。通过引进来、走出去，“安徽制造”在国际大循环中不断提升品质与品牌影响力。

自2018年起连续举办的世界制造业大会，既是“安徽制造”面向国内外的重要展示窗口与合作平台，也成为安徽加快制造业变革的重要机遇。在今年的大会上，已集中签约项目567项，总投资3794亿元，其中100亿元以上项目8个、50亿元以上项目15个。同时，7所部属高校也与安徽省签订产教融协议。

没有制造业的高质量发展，就没有经济的高质量发展。安徽省委主要负责同志表示，安徽将牢牢把握新一轮科技和产业革命机遇，抓住科技创新这个关键，加快建成有重要影响力的新兴产业聚集地。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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