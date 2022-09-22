由中交四航局江门航通船业有限公司承建的全球最大宽扁浅吃水型半潜驳——45000DWT半潜驳的主船体，近日顺利完成四个总段的水上合拢工作。

45000DWT半潜驳是基于沿海地区缺少大载重浅吃水驳船的现实而设计建造的。全船长164米、宽65米，总高度超31米，甲板面积达10660平方米，相当于1.5个标准足球场。建成后，不仅能满足在全球各大洋进行调遣运输的需求，更能到达大型驳船不能深入的港口和河口施工工地进行作业，大幅提高浅海地区大型项目的工作效率和安全保障能力。

姜晓丹 黄丕康摄影报道

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 07 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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