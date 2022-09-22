本报记者 龚金星 马跃峰 王 者

秋风送爽，锐意进取的活力在中原大地涌动。郑西高速公路双龙至西峡段建设现场，沥青路面和桥梁伸缩缝施工进入收尾阶段，公路将于年内投入使用；沙河漯河至平顶山航运工程正在紧张施工，将确保年底前建成完工，实现沙颍河平顶山至省界273公里四级航道全线通航……再造交通枢纽新优势，河南广大干部群众正以饱满的干事创业热情和实际行动迎接党的二十大胜利召开。

9月16日凌晨，郑州北站，中欧班列（郑州）缓缓驶入，快速完成中转。一个多小时后，X9021次列车准时发出，将经霍尔果斯口岸驶出国门，把货物运往中亚地区。调度室内，值班站长谭智勇紧盯屏幕，手持对讲机不断发出指令。“我们一定深入贯彻落实习近平总书记关于‘建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽’的重要指示，确保每一组中欧班列在郑州北站顺利完成编组，让更多‘中国制造’走向世界。”谭智勇表示。

“目前，中欧班列（郑州）集货范围覆盖全国3/4区域，境外可达30多个国家130多个城市。”河南省发改委主任马健说，“我们着力打造‘数字班列’‘恒温班列’‘运贸一体化’等河南优势特色名片。2013年7月至今，中欧班列（郑州）累计开行突破6000班次，去年班列的货值、货重同比分别增长40.1%、41.2%。中欧班列提质增效的背后，是河南省实施优势再造战略，推动交通区位优势向枢纽经济优势转变，形成高质量发展新动能的不懈努力。

去年以来，《河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划》《河南省综合立体交通网规划（2021—2035年）》相继出台，为加快建设交通强省提供了路线图和施工图。

建设大通道，做强大枢纽。“河南持续提升交通枢纽能级，布局建设了一批‘铁、公、机、水’重大项目。”河南省交通运输厅负责人介绍，以郑州为中心，覆盖中部、辐射全国的米字形高速铁路网已经建成；郑州—卢森堡“空中丝绸之路”自2014年开通至今，卢森堡货航郑州航线累计执飞4000多班；周口港被列入全国重点发展的36个内河主要港口。如今的中原大地，铁路拓展成网、机场强枢增支、公路加密提质、水运通江达海。

发展大物流，促进大循环。河南实施空铁联运示范工程等重大项目，奋力打造连通境内外、辐射东中西的现代立体交通体系和物流通道枢纽。今年上半年，河南社会物流总额达到8.5万亿元，同比增长4.3%；物流业总收入3733.3亿元，同比增长6.3%。

凭借商丘市的区位优势和密织成网的铁路、公路，占地2100亩的商丘农产品中心批发市场近年迅速崛起，现已成为豫鲁苏皖四省交界地区重要的农产品集散中心、物流中心。“俺这一天交易额能有20多万元，交通方便了，日子更红火。”市场商户何超杰高兴地说。

培育大产业，塑造大都市。郑州航空港经济综合实验区获批药品、食用水生动物等功能性口岸，围绕航空物流、高端制造和现代服务业三大主导产业，初步形成以智能终端电子信息先进制造业集群为主导的产业体系。

“加快打造内陆开放新高地已成为全省上下的广泛共识，成为河南高质量发展的新引擎。‘十四五’期间，河南省综合交通建设计划投资9400亿元，现代物流体系将实现跨越式发展。”河南省委主要负责同志表示。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 01 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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