李 晔

习近平总书记强调：“要狠抓创新体系建设，进行优化组合，克服分散、低效、重复的弊端。”“十四五”规划纲要提出要“形成以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系”。对科技创新来说，科技资源优化配置至关重要。从基础研究、应用研发到将新产品新技术推向市场，技术创新活动周期长、风险大、难度高，面临着科技成果研发和转移转化等诸多问题。只有通过建立完善的创新体系，把企业、高校、科研院所等创新主体有机组合在一起，形成科技创新协同机制，才能实现科技资源的有效配置，不断提升创新效率和能力。加快建立完善的创新体系，必须深入把握科技创新规律，聚焦国家发展战略需求和人民群众实际需要，将分散的创新资源和创新要素组合起来，大力推动产学研用深度融合，提升技术创新体系的整体效能，进一步激发创新活力。

服务经济社会发展大局。从高端医疗装备国产化替代，到运用科技手段构建精准扶贫新模式，再到数字经济蓬勃发展……经过多年努力，我国科技创新服务经济发展、社会进步和民生改善的整体水平大幅提升。新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民对美好生活的向往更加强烈、需要日益广泛，对完善我国技术创新体系提出了新的更高要求。要探索新模式、形成新业态，优化配置产学研科技资源，激活各类创新要素，推动技术研发成果转化应用，实现技术供需对接，更好地满足国家发展战略需求和人民群众实际需要。

服务构建新发展格局。构建新发展格局，关键在于经济循环的畅通无阻，最本质的特征是实现高水平的自立自强。我国具有的广阔内需市场，蕴藏着巨大的创新潜能。各类技术创新主体有责任也有条件在扩大内需、促进经济循环畅通方面发挥更大作用。企业、高校、科研院所等各类主体要充分认识服务构建新发展格局的重要性和必要性，建立与新发展格局相适应的技术创新体系和合作机制，协同加强基础研究、应用研究，加快解决“卡脖子”难题，助力强化科技创新和产业链供应链韧性。同时，积极融入全球创新网络，主动引进和积极利用国际创新资源，努力抢占科技制高点。

服务国家科技战略导向。科技攻关要始终坚持问题导向。国家发展的战略需求，是技术创新的主要方向。国际科技和经济竞争，对建立技术创新体系提出了更高要求。建立技术创新体系，要紧紧围绕国家急迫需要和长远需求，引导创新资源向重要科技领域有效集中，鼓励企业、高校、科研院所等各类主体合作研发关键性科技成果和产品。站在新的历史起点上，我们要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，在数字经济、人工智能、生物医药、现代能源等领域加快协同创新，以完善的技术创新体系激发新的创新活力，以科技创新和变革催生新的发展动能。各类创新主体要紧紧围绕国家科技战略导向，结合自身优势找准发力点，推进重点项目协同和研发活动一体化，提高科技成果转移转化成效。

（作者为山东省科技发展战略研究所所长）

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 09 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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