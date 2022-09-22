本报记者 姚雪青

南京市秦淮区五老村社区手绘地图。

南京市商务局供图

南京江北新区大华社区口袋公园中，大人小孩其乐融融。

顾文娟摄（人民视觉）

南京市建邺区文体社区南湖东路沿线夜景。

洪迎成摄（人民视觉）

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“一刻钟便民生活圈”，是以社区居民为服务对象，服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态集聚形成的社区商圈。

近年来，江苏省南京市着力打造“一刻钟便民生活圈”。生活圈中，诊所、学校、药店、健身点、市场、幼儿园等应有尽有，不仅畅通了城市经济的“微循环”，也切实改善了市民的生活条件，提高了生活品质，给人们带来了实实在在的便利。

早上8点刚过，一身白裙、打扮时髦的33岁南京市民朱海侠，从所住小区步行8分钟，来到“科巷新市集”。她先到一楼的小杨生煎吃过早饭、为周末即将来小住的闺蜜配好钥匙，然后乘坐扶梯来到二楼菜市场，选购了这两天要吃的蔬菜，临走时顺手在门口商铺买了奶茶和蛋糕，作为工作日的下午茶。

位于江苏省南京市秦淮区五老村社区的“科巷新市集”，既是一个农贸市场，也是一个百货超市，还是一个美食城，辐射5个社区近5万居民。2020年通过升级改造，由原来单一的农贸市场升级为“科巷新市集”，为周边居民提供一站式生活解决方案，成为“一刻钟便民生活圈”的重要组成部分。

在南京，打造“一刻钟便民生活圈”已列入市级民生实事项目，日前，记者在多个街道、社区走访“一刻钟便民生活圈”，了解其如何不断提高便利化、标准化、智慧化服务水平，成为疏通经济“毛细血管”微循环、服务保障民生、推动便利消费及扩大就业的重要载体。

便民服务圈——

美食广场、家政维修、新农贸市场……多种服务提供便利

在五老村社区，小区门口、公交站等各处，都张贴着“一刻钟便民生活圈手绘地图”，充电桩、便利店、菜市场等生活配套服务标注得一清二楚。顺着路线指引，记者来到位于地图中心位置的科巷新市集。

科巷新市集分两层，共8000多平方米。一层门厅布置着时尚艺术画，进门处是众多潮牌连锁店，再往里走，左侧是美食广场，入驻了不同价位的风味小吃店，宽敞的桌椅旁，不少吃过早饭的居民边聊天边择菜；右侧是便民服务区，不仅提供月嫂、保姆、保洁等家政服务，家电、水卫器具等维修服务，还有供应各种日用品的百货超市，处处展现出城市的烟火气。

“居民需要什么，我们就规划什么。”科巷新市集副经理高健介绍，周边居民对小修小补的五金服务有很大需求，在招引商户时，工作人员走访了多个街巷，“挖”来从业20年的孙师傅入驻，将市口较好的地段拿出来，并给予优惠的租金。记者看到，孙师傅的柜台里摆满了花洒、门铃、插座等，提供配钥匙、修鞋子、通管道等8项服务，还能为老年居民上门维修。

科巷新市集二楼，是4000平方米的现代化农贸市场：随处可见的垃圾分类箱、铺设防滑砖的地面、显示菜价的大屏幕……“新市集改变了很多年轻人不爱进菜场的习惯。”朱海侠一边选购一边告诉记者，如今逛菜场就像逛商场，自己常来买东西，一逛就是大半天。

南京市商务局党委书记、局长张志超介绍，转型升级、资源整合，提供便民生活服务的，除了农贸市场，还有社区党群服务中心。

在雨花台区翠竹园社区党群服务中心，“一老一小”能够得到个性化服务。中午时分，中心一楼的“银发爱心餐厅”飘出阵阵饭香。74岁的钱玉兰刚在羽毛球馆运动完，稍事休整便来到饭桌。餐厅墙上贴着今天的伙食供应，有酸菜鱼、千张结烧肉、韭菜炒豆芽……钱玉兰说，年满70周岁的社区居民在此就餐只需12元一份。

翠竹园社区党委书记单亚丽介绍，近年来，社区不断完善党群服务中心功能，逐步将各项便民服务整合进来。记者看到，一层有老年餐厅、卫生服务站、运动馆、洗衣房、小超市；二楼有多个活动室可用于社区党建及培训，又可供“老年大学”开展书画、舞蹈、戏曲等课程；三层是孩子们的天地，有茶艺、烘焙等亲子空间。

共治共管圈——

物业公司、专业人士、社区居民……有事一块商量解决

在鼓楼区回龙桥社区的镇江路智慧邻里中心门前，有个300多平方米的小广场，中午时分停放着一些车辆。“左边的区域即将通电接水，规划为流动餐车停放点；右边大部分区域，保留停车场功能；傍晚前后，灵活变身为广场舞活动地点……”社区党委书记徐节介绍，“一地多用”的实现，体现出集体的智慧。

记者在社区绕上一圈，就能体会到它的特殊性：紧邻市中心，被单位和学校环绕，还有一座妙耳山在辖区内，路面高差大；数百家小吃店、服装店、日杂店沿着美食街铺开，巷子狭小，只容一车通过。

“早晚高峰和就餐时间重合，生活休闲与交通出行矛盾叠加，很多居民都感到不便。”徐节坦言。

受制于地理因素，在无法拓宽马路的前提下，要保留美食街的烟火气并畅通出行，只能“螺蛳壳里做道场”。注入专业力量、居民们群策群力，今年6月，回龙桥社区引入“一刻钟便民生活圈社区规划师”项目，作为协商探讨、规划落地的平台。

“就是在这个会议室，我们商量了一次又一次。”在社区二楼的一间会议室，居民孙明芳指着当时开会的圆桌告诉记者，区商务局、社区、社区规划师与居民代表经过讨论，提出分时段、分人群，提高整个社区复合利用的空间价值。例如，增加流动餐车，档口狭小、人流密集的店铺根据供应内容早中晚错时经营等等。

在哪里设？什么时间设？社区规划师向居民和商户发放问卷、入户走访，梳理出合适的地点和时间。“我们根据协商结果，优化片区总体业态：充分挖潜邻里中心前的小广场，将其整合为多功能场地，满足流动餐车停放、停车场、广场舞等多种用途。”社区规划师、南京市城市规划编制研究中心主任郑晓华介绍，许多沿街店铺也开始尝试“一店多能”，居民购物、代收快递两不误。

在江宁区麒麟街道东郊小镇小区，居民的诉求和意见，则直接从口头落到了纸面，打印成册、装订成书。

服务该社区的江苏宝石花物业有限公司副总经理吴顺龙介绍，借由打造“一刻钟便民生活圈”的契机，去年底，物业公司举办恳谈会，记录居民们意见，大大小小足有数百条，包括停车矛盾突出、文化建设滞后、健身设施较少等多方面。吴顺龙翻开厚厚一本会议笔记告诉记者，为将庞杂建议更好地归纳、分解、实施，将推进过程透明、公开，物业公司决定通过编写“营造导则”来落实。今年2月起，规划设计专家、经济学者、政府部门，与居民共同会商研究，成立了物业、社区、居民三方组成的编写小组。

“我参与了全过程。看到自己提出的意见写到导则里、落到地面上，心中很是欣慰。”今年62岁的一街区居民胡休明说。

智能商业圈——

购物少排队、食品可溯源、商户能打分……信息赋能事事简单

夜幕降临，位于朝天宫街道的“网红店”李记清真馆门口排起了队。家住评事街小区的居民杨宇却直接走进门，两分钟后便拎着打包的晚餐——一份锅贴、一份牛杂汤，轻松离开了。

店门口排起长队，杨宇为什么能快进快出？记者了解到，这是因为该店加入了朝天宫商户自治协会，运用了信息化管理。

朝天宫街道挨着南京新街口，共有2760多家商户，是小微商户密集的商业街区，从前，占道经营、噪声扰民、环境脏乱等问题不少。

“为扩大经营规模、实现流量共享和信息互通，去年8月，朝天宫商户自治协会成立，目前已有1000多家商户入会，通过信息化手段赋能经营、加强管理。”该协会副秘书长崔洁介绍，协会结合居民与商户的实际需求，开发出“街坊”小程序，目前部分商户正在进行试点。

崔洁介绍，线上平台接入了购物、餐饮、休闲等功能，可实现精准高效的供需对接。例如，居民可以在线查询餐厅、参加团购活动、完成线上支付，等制作完成后再取餐，减少了排队时间。

距离李记清真馆不远处的熙南里历史文化休闲街区，夜晚的灯光亮起，夜市摆出来，这里成了年轻人的乐园：有会发光的画框和迷你的小熊玩具，有连衣裙和帆布背包，还有颇受欢迎的奶茶和咖啡……记者顺着欢快的人群向前走，晚风吹在身上轻轻柔柔的。

走进巷子尽头的云中谷悦咖啡馆，负责人赵建告诉记者，信息化已渗透到商户自治的各方面：开设新店，结合线上平台的客流信息，测算出最优地点；财务系统与收银系统打通，面向投资者集成到在线平台，让财务更透明、管理更规范。记者在店内看到，大多数在售商品有两个条码，除了商品码外，还有“食品安全溯源码”，用手机一扫，原产地、处理法、烘焙度等信息一目了然。

咖啡馆的吧台内侧，有一个醒目的“星级商户”奖杯。赵建介绍，这是协会邀请周边居民、消费者、城管共同打分，每季度评选的，并设置了“红黑榜”在平台上对外展示。“前三名店铺获得奖杯及奖金，后三名商户会收到整改通知，敦促我们加强自我管理，为居民提供更好的服务。”赵建说。

宜居生态圈——

历史街区、口袋公园、休闲空间……添彩添绿处处美观

建邺区莫愁湖街道文体社区所在的南湖片区，是南京第一个集中居住式片区。去年9月，街道开启“南湖记忆”城市更新计划，对南湖东路沿线进行微改造。

记者看到，新老字号林立的沿街商铺，以红灰色调修葺一新，复古霓虹灯的招牌复刻出怀旧场景；沿街的生活博物馆中，陈列着热水壶、搪瓷缸等老物件，还将过去年代的小卖部、理发店等搬进室内；街巷转角，“冲出亚洲、走向世界”的黑板报与水泥乒乓球桌构建出运动主题区……来参观的孩子们走走停停，不时互相交流或拍照。

“大到沿街店招、文化墙布置，小到这些亮化灯带、镂空细节，都经过了精心设计。”街巷建设方、建邺城建集团资产部经理季晓沛介绍，如今，街区不仅有很多老字号商铺，还吸引了不少网红店入驻——街区营收增长了5倍以上，还成为沉浸式亲子教育的互动场所。

张志超介绍，多个街道、社区还利用闲置空地，建成一个个口袋公园。

江北新区泰山街道大华社区拥有4.2万居民，党委书记杨飞告诉记者，大家对于家前屋后绿地公园的需求较大，社区利用“金角银边”因地制宜建成了8个口袋公园，步行5到10分钟可走到，社区绿化面积超过40%，居民们时常带着帐篷在家门口露营。

大华社区靠近长江，流经社区的河流两边已被充分利用起来，种上绿植、铺上亲水步道、装上健身器材和休闲长凳，吃过晚饭，公园里的人渐渐多了起来。

61岁的居民罗秀平也带着孙子在此处散步，祖孙俩伸伸胳膊抬抬腿，一边消食一边放松。“一年四季树常绿、花常开，多年不见的小动物又回来了。”罗秀平话音未落，小孙子就抢过话头：“草丛上飞舞着蝴蝶，水面上有水鸭，下过雨能看到白鹭在河面上飞，下雨前还会来大片的蜻蜓，有一次我还在河堤坡上看到了刺猬呢。”小孙子一边模仿着刺猬的样子，一边咯咯地笑着。

“环境好，生活又便利，过去畅想现代化，现在实实在在过上了！”罗秀平感慨。

《 人民日报 》（ 2022年09月22日 13 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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