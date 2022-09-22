新华社记者徐海涛、王菲、郭宇靖

原标题：你好，创客！——从全国“双创周”看发展新动能

一项项前沿科技成果走出实验室孵化成市场“金蛋”，一个个新创意让传统产业焕发新活力，一条条产业“新赛道”开辟未来新前景……

创新增动能，创业促就业。9月15日至21日举行的2022年全国大众创业万众创新活动周中，从青年大学生、科研工作者到科技界院士，一位位来自五湖四海的创客践行新发展理念，在创新创业中展示才华、服务社会，成为构建新发展格局、推动高质量发展的生力军。

实验室“孵出”新产业

集语音转写、在线会议等功能为一体的“智慧办公”设备，可辅助医生诊断的“智慧医疗”设备，目标应用于矿山、钢铁厂等工业领域的“智能安检”设备……在今年全国“双创周”主会场安徽合肥，科大讯飞股份有限公司的创新创业成果引来很多关注。

“‘双创’激发社会活力，坚定企业信心，汇聚大众智慧。”科大讯飞股份有限公司董事长刘庆峰说。这家从高校实验室智能语音研究成果转化起步的公司，过去十年的研发投入占营收比例达20%。如今，公司的开放平台上汇聚了354万名应用开发者，形成人工智能产业集群。

人从一台白色的机器旁经过，即可实时被检测出是否携带金属、粉末、液体等形态的违禁品——安徽中科太赫兹科技有限公司研发的新型安检产品亮相本届“双创周”引起关注。技术来源于我国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克大科学装置。

在2022年全国“双创周”合肥主题展区，家长带着孩子参观创新产品。新华社记者 杜宇 摄

2019年8月，一群来自中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所的科研人员，基于“人造太阳”装置上高精度的太赫兹激光偏振干涉仪监测技术，成立公司，成功研制多款具有自主知识产权的高科技产品，目前已拿到首批市场订单。

大学生闯出“源动力”

不用接触实物，轻点空中屏幕就能实现医院挂号、启动电梯等服务，由中国科学技术大学毕业生韩东成、范超研发的多款可交互空中成像技术产品亮相本届“双创周”。这些产品已在全国多地的医院等公共场所应用。

在2022年全国“双创周”合肥主题展区，参展人员体验空中成像技术。新华社记者 杜宇 摄

既有黑科技，也有文艺范。典雅的景泰蓝、复古的团扇、精致的漆器、优美的版画……“双创周”期间，一组以丝路文化为背景、敦煌飞天为题材的“西遇敦煌”文创作品让参观者眼前一亮。

“让传统文化‘活起来’，这组作品从创意到制作都出自大学生创业团队。”兰州交通大学创新创业学院副院长江娜介绍，学校将创新创业教育融入人才培养，学生创客项目到目前已直接带动上千人就业。

在清华大学，学校积极建设“一体两翼”“双创”生态，2016年以来学生创新创业团队累计落地项目600余项，帮助学生融资近60亿元。北京现在每天新设立的科技型企业约270家，2021年新增参保创业单位超过6万家，带动就业岗位超33万个。

“新赛道”展现新未来

9月18日，“量子计算+”创新创业大会在合肥举行，科研院所、企业和政府机构汇聚一堂，面向生物医药、化学材料、金融分析、轮船制造等行业需求研究量子计算机解决方案。

“量子计算技术具有广阔产业前景，目前正处于走出实验室迈向应用的重要阶段。”中国科学院院士郭光灿说，希望有更多的人投身这一领域创新创业，为经济发展提供新动能。

创新是社会进步的灵魂，创业是推动经济社会发展、改善民生的重要途径。全国“双创周”上，一批新兴前沿产业开辟“新赛道”、闯入“无人区”，展现美好前景。

在2022年全国“双创周”合肥主题展区，一位工作人员在展示新产品。新华社记者 杜宇 摄

面向绿色发展需求，发展环保科技产业。在合肥市蜀山区，近年来涌现出一个汇聚200多家环保类企业的“环境谷”。

中国工程院院士刘文清说，实现“双碳”目标离不开科技和产业支撑，他正带领团队研制温室气体总量观测系统，研制成功后将迅速推进产业化，下一步还设想研制臭氧探测雷达。

(责编：赵竹青、陈键)

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